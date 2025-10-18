Hamas entrega cuerpo de rehén a la CR

El Ejército de Israel aseguró que la Cruz Roja recibió en la madrugada de este sábado el cuerpo de un rehén israelí por parte de Hamas, y que el organismo lo puso bajo su custodia en la Franja de Gaza.

“Según la información ofrecida por la Cruz Roja, un ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a sus manos y está de camino a las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes”, dijo en un comunicado.

Previamente, el grupo islamista ya había anunciado que iba a entregar un cadáver exhumado el viernes, aunque no reveló la identidad del rehén, que tendrá que ser identificado en el Centro de Medicina Forense para confirmar que realmente se corresponde con el de uno de los cautivos.

El anuncio siguió a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que daría luz verde a Israel para reanudar la guerra si Hamas no cumple su parte del acuerdo y devuelve todos los cadáveres de los rehenes, que suman 28. Hasta ahora, había entregado los restos de nueve, junto con un décimo cuerpo que, según Israel, no pertenece a un rehén.

La entrega de los rehenes israelíes fallecidos en Gaza es uno de los puntos de tensión del acuerdo de paz entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el grupo palestino, ya que Hamas argumenta que no logra recuperar todos los cautivos cuyos cuerpos han quedado enterrados entre los escombros.