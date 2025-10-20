Detienen a hombre que planeaba tiroteo masivo en aeropuerto de Atlanta | VIDEO

Tras ser denunciado por su propia familia, un hombre fue detenido este lunes por amenazar con perpetrar un tiroteo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

El sospechoso, identificado como Billy Joe Cagle, de 49 años y residente de Cartersville, llevaba en su camioneta un rifle de asalto AR-15 y diversas municiones, informó el jefe del Departamento de Policía de Atlanta, Darin Schierbaum.

En conferencia de prensa, Schierbaum detalló que la Policía de Cartersville fue alertada por los familiares de Cagle, quien transmitía en vivo en redes sociales mientras se dirigía al aeropuerto “para disparar”.

Cagle llegó al aeropuerto alrededor de las 9:30 horas a bordo de una camioneta Chevrolet, donde posteriormente la policía encontró un rifle Springfield AR-15 con 27 cartuchos.

De acuerdo con las cámaras de videovigilancia, el hombre permaneció unos 20 minutos en la terminal sur del aeropuerto antes de ser interceptado a las 9:52 horas por agentes de policía, que lo identificaron gracias a una fotografía proporcionada por su familia y lo sometieron en el suelo para esposarlo, según mostró la cámara corporal de uno de los oficiales.

“Hoy evitamos una tragedia. Hace poco hablé con dos oficiales de este departamento y les di las gracias, de no ser por ellos creo que Cagle se habría dirigido a su camioneta para recuperar el arma y probablemente usarla contra la multitud en la terminal que acabamos de ver”, señaló Schierbaum.

Cagle fue acusado de amenazas terroristas, intento de agresión con agravantes, posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente, agregó.

WATCH LIVE: Officials hold press conference after arrest of suspect in alleged Atlanta airport threat WATCH LIVE: Officials hold press conference after arrest of suspect in alleged Atlanta airport threat Publicado por Fox News en Lunes, 20 de octubre de 2025

Dado que Cagle es un delincuente convicto, la policía de Atlanta trabajará con las autoridades federales para determinar cómo obtuvo el arma “que no podía poseer legalmente”, dijo.

“Estamos agradecidos con Dios, a la buena información, a la buena inteligencia y a la buena gente por haber evitado esta crisis”, comentó al respecto el alcalde Andre Dickens.

En tanto, a través de la red social X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se dijo “agradecida” con la policía, que logró detener a Cagle “antes de que pudiera hacerle daño a alguien”.

Today at the Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, an individual with an AR-15 was arrested after threatening to “shoot up” the airport.



DHS is in communication with our interagency partners and will share more information as soon as it becomes available.



I am… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 20, 2025

Con información de AP.

cehr