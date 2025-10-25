‘Melissa’ se fortalece a huracán y activa alertas por lluvias torrenciales en el Caribe

Este sábado, el huracán “Melissa” cobró fuerza en el Caribe hasta convertirse en un sistema de categoría 1, con vientos que ya superan los 120 km/h, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que mantiene vigilancia sobre su evolución.

El fenómeno, que hasta hace unas horas era tormenta tropical, amenaza con dejar lluvias torrenciales, inundaciones severas y marejadas en varios países del Caribe, especialmente Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba.

De acuerdo con el NHC, Melissa se mantiene casi estacionaria al sureste de Jamaica, avanzando lentamente hacia el noroeste.

⚠️ Este mediodía, #Melissa se intensificó a #Huracán de categoria 1 en la escala #SaffirSimpson cercano a la localidad de Kingston, #Jamaica. El sistema no representa riesgo para costas nacionales.



Toda la información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/tjpTz6AYF5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2025

Esta lentitud agrava el peligro, pues implica que el sistema permanecerá sobre la misma región durante más tiempo, descargando enormes cantidades de lluvia.

Los modelos de pronóstico indican que “Melissa” podría intensificarse rápidamente en las próximas 24 horas y alcanzar la categoría 3 o superior, con potencial de convertirse en un huracán mayor.

Algunos escenarios incluso sugieren que el fenómeno podría aproximarse a categoría 4 al acercarse al occidente de Jamaica y el oriente de Cuba a inicios de la próxima semana.

¿Cuáles son las zonas en riesgo y pronóstico de lluvias?

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias más intensas podrían acumular entre 20 y 35 centímetros, con picos de hasta 60 o 90 centímetros en zonas montañosas de Haití.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en comunidades vulnerables y regiones con terrenos inestables.

Además de las lluvias, se espera que Melissa genere mareas ciclónicas y olas peligrosas, afectando la navegación y las zonas costeras.

Las bandas externas del huracán ya provocan lluvias en partes de República Dominicana y Haití, mientras se mantienen activas las alertas de huracán y tormenta tropical en la región.

Autoridades llaman a la prevención

Los gobiernos de Jamaica, Haití y República Dominicana han pedido a la población mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales, al tiempo que recomiendan asegurar viviendas, almacenar agua y víveres, y evitar ríos o laderas.

El NHC y los servicios meteorológicos locales continúan monitoreando la evolución del huracán y su posible trayectoria hacia el occidente del Caribe.

Se prevé que, si Melissa mantiene su fuerza, pueda causar impactos significativos durante los próximos días, antes de desplazarse hacia el norte y debilitarse en aguas abiertas.

MSL