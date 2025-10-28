Redada policial deja 64 muertos en Río de Janeiro, Brasil.

Al menos 64 personas fallecieron en la operación policial más mortal de la que se tenga registro en Río de Janeiro, Brasil. Dichas acciones se realizaron previo a la cumbre mundial sobre el clima ligada a la COP30.

No fue la primera vez que la policía de ese país realiza acciones de seguridad previo a un evento de gran relevancia. Realizó operativos antes del Mundial de Fútbol de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la cumbre de los BRICS este año.

De acuerdo con los primeros reportes, la policía arremetió contra el grupo criminal Comando Vermelho, la principal organización delictiva del estado de Río de Janeiro, en un intento de afectar su expansión territorial.

Comando Vermelho utilizó drones para defenderse

La organización criminal opuso resistencia, por lo que se desató una jornada de extrema violencia y dejó en claro el poder de fuego de la organización, debido a que los narcotraficantes utilizaron drones para lanzar granadas contra equipos de las fuerzas especiales del Core y el BOPE.

El secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, informó que en el despliegue policial participaron:

2500 agentes

32 vehículos blindados

Helicópteros

Vehículos de demolición

“Esta es la realidad. Lamentamos profundamente las lesiones, pero esta es una acción necesaria, inteligentemente planificada y que continuará”, declaró Víctor Santos.

Río de Janeiro se alista para cumbre mundial C40

La próxima semana, Río acogerá la cumbre mundial C40 de alcaldes que luchan contra el cambio climático y el Premio Earthshot del príncipe Guillermo, en el que participarán celebridades como la estrella del pop Kylie Minogue y el tetracampeón mundial de Fórmula Uno Sebastian Vettel.

La programación forma parte de los preparativos de la COP30, la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebra en la ciudad amazónica de Belem del 10 al 21 de noviembre.

