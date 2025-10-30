Bombardeos en Gaza dejan más de 100 muertos en casi 12 horas

Palestinos inspeccionan el lugar donde Israel atacó una casa durante la noche en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, ayer.

La Franja de Gaza volvió a quedar envuelta en el fuego. En menos de 12 horas, 109 personas, entre ellas 52 niños y 23 mujeres, murieron por los ataques israelíes en distintos puntos del enclave palestino, según informó la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza. El organismo acusó a Israel de ejecutar una “campaña sistemática de desinformación” destinada a ocultar los bombardeos contra civiles.

La escalada se produjo luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaran la muerte del sargento mayor Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, durante enfrentamientos en el sur de Gaza. Ante ello, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó “ataques inmediatos y contundentes” tras atribuir a Hamas la muerte del soldado y el presunto montaje de un video donde se simula el hallazgo del cuerpo de un rehén.

El Dato: En Gaza, los nuevos ataques han vuelto a traumatizar a una población desesperada por ver el fin de la guerra contra el enclave, que ya dura dos años.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza describió el martes como “el día más mortífero” desde la entrada en vigor del alto al fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. Las víctimas incluyen al menos 46 menores y 20 mujeres.

Mientras que Netanyahu justificó la ofensiva como una respuesta a “violaciones flagrantes” del acuerdo de tregua. Sin embargo, Hamas negó haber atacado a las tropas israelíes y reafirmó su compromiso con el alto al fuego. A través de un comunicado, calificó los ataques como “bombardeos criminales” que atentan contra civiles, hospitales y refugios.

Mientras los cuerpos eran retirados entre los escombros, la oficina de prensa del gobierno de Gaza denunció que la lista de supuestos militantes difundida por Israel incluía nombres falsos y no árabes, una maniobra que, según afirmaron, busca “distorsionar la verdad y encubrir crímenes de guerra”.

104 palestinos asesinó el ejército israelí en un día

Desde Washington, Trump defendió la ofensiva israelí: “Mataron a un soldado israelí, así que respondieron. Nada pondrá en peligro el alto al fuego”, declaró a bordo del Air Force One rumbo a Corea del Sur. El magnate insistió en que Hamas “debe comportarse” y consideró que el grupo “representa una parte

muy pequeña de la paz en Oriente Medio”.

Sin embargo, los nuevos bombardeos han tensado el acuerdo de paz. Fuentes militares confirmaron ataques selectivos en Beit Lahia y Rafah, donde, según Israel, se almacenaban armas. Las autoridades sanitarias palestinas informaron que también fueron alcanzados campos de refugiados en Nuseirat y Deir al-Balá, dejando decenas de víctimas.

En ese sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la reanudación de los ataques, subrayando que Israel “debe rendir cuentas por las violaciones al Derecho Internacional”. Añadió que las muertes “ocurren en un momento en que los gazatíes creían que la violencia llegaba a su fin”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por la pérdida de vidas civiles, entre ellas numerosos niños. Instó a “todas las partes a respetar el alto al fuego y garantizar el acceso humanitario sin restricciones”.

Asimismo, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, uno de los principales mediadores, calificó de “decepcionantes y frustrantes” los acontecimientos recientes.