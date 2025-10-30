Huracán Melissa deja ruinas a su paso por el Caribe

El huracán Melissa azotó con fuerza el norte del Caribe, con un saldo de destrucción en Cuba, Haití y Jamaica. La tormenta, considerada una de las más intensas registradas en la región, alcanzó vientos sostenidos de 298 kilómetros por hora al tocar tierra en Jamaica, donde causó la muerte de al menos ocho personas y dejó sin electricidad al 77 por ciento de la isla.

En Haití, aunque el huracán no impactó directamente, las lluvias torrenciales provocaron la muerte de al menos 25 personas, entre ellas 10 niños, y la desaparición de 12 más. En la localidad costera de Petit-Goâve, un río desbordado arrasó viviendas y dejó miles de damnificados. “La gente lo ha perdido todo”, declaró el abogado Charly Saint-Vil, testigo de los estragos en su comunidad.

El Tip: Se espera que Melissa vuelva a intensificarse hasta convertirse en un huracán de categoría 2 antes de pasar cerca de las Bermudas la noche de este jueves.

Cuba también sufrió graves consecuencias. Melissa tocó tierra en Guamá, a unos 40 kilómetros de Santiago de Cuba, con vientos de 193 kilómetros por hora. Al menos 241 comunidades quedaron aisladas y 735 mil personas fueron evacuadas. Aunque no se reportaron muertes, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció “daños extensos” e instó a mantenerse alerta.

TE RECOMENDAMOS: Ataques israelíes rompen cese al fuego Bombardeos en Gaza dejan más de 100 muertos en casi 12 horas

El huracán, ahora de categoría 1, continuó su paso hacia el noreste sobre las Bahamas, donde el gobierno ejecutó una de sus mayores operaciones de evacuación, trasladando a mil 500 personas. Meteorólogos advirtieron que Melissa fue el tercer huracán más intenso jamás registrado en el Caribe, y también uno de los más lentos, lo que aumentó su capacidad destructiva.

25 Personas murieron en Haití por las inundaciones

Los científicos atribuyen la fuerza del fenómeno al calentamiento de las aguas oceánicas. Desde la Comunidad del Caribe se pidió reforzar el fondo de la ONU para pérdidas y daños, creado en 2023 para apoyar a países en desarrollo ante desastres naturales. Mientras tanto, Jamaica, Cuba y Haití enfrentan una tarea titánica de reconstrucción en medio de apagones, escasez y crisis humanitarias.