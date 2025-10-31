Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos y caos en transporte tras lluvias récord

Fuertes lluvias azotaron el jueves a la ciudad de Nueva York y zonas aledañas, provocando inundaciones repentinas que dejaron al menos dos personas muertas, calles convertidas en ríos y un sistema de transporte colapsado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en solo unas horas cayeron más de 1.8 pulgadas (4.6 centímetros) de lluvia en Central Park, superando los registros históricos recientes de precipitación.

Lluvia de 45 mms dejó inundación y caos en NEW YORK,dos personas murieron en BROOKLYN y MANHATTAN. pic.twitter.com/x570LK1en2 — GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) October 31, 2025

En algunos sectores de Brooklyn y Queens, el agua alcanzó niveles hasta la rodilla, inundando viviendas, sótanos y avenidas principales.

Las precipitaciones fueron tan intensas que el sistema de drenaje de la ciudad —una red centenaria— no pudo manejar el volumen de agua, lo que provocó anegamientos en cuestión de minutos.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 39 años en Brooklyn y otro de 43 años en Washington Heights, Manhattan, quienes murieron tras quedar atrapados en sótanos inundados. Según algunos medios internacionales, uno de ellos intentó rescatar a sus perros antes de que el agua llenara el espacio, mientras que el segundo fue hallado inconsciente en una sala de calderas.

Las autoridades investigan si la electrocución fue la causa de una de las muertes, ya que las instalaciones eléctricas se encontraban sumergidas.

Impacto del cambio climático y advertencias oficiales

Expertos consultados por The Guardian advierten que el cambio climático está intensificando la frecuencia e intensidad de las lluvias extremas en la costa este de Estados Unidos. Eventos como este, en los que grandes volúmenes de agua caen en lapsos cortos, ponen en evidencia las limitaciones de la infraestructura urbana.

La alcaldesa Eric Adams pidió a los neoyorquinos no salir de casa durante las alertas meteorológicas y evitar permanecer en sótanos. “Estas tormentas son cada vez más fuertes, y nuestra infraestructura necesita adaptarse a la nueva realidad climática”, afirmó en conferencia de prensa.

Las autoridades mantienen la vigilancia en zonas bajas del Bronx, Brooklyn y Queens, mientras los equipos de emergencia trabajan para limpiar desagües, restablecer el tránsito y evaluar los daños.

Funcionarios locales aseguraron que la ciudad reforzará su sistema de alerta temprana y revisará planes de contingencia ante tormentas de alta intensidad. Sin embargo, muchos residentes temen que los eventos extremos como el del jueves se vuelvan más comunes en los próximos años.

