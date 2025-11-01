Gobierno de Madrid pide la renuncia de Albares tras reconocer injusticia de España contra pueblos originarios

Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pidió este sábado la renuncia del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras reconocer y lamentar el “dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios en México durante la Conquista.

Durante una visita a la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya, exigió a Albares retractarse de sus declaraciones o “presentar su dimisión”, al afirmar que los españoles no merecen “un gobierno que desprestigie a nuestro país”.

“El ministro Albares es el peor ministro de Exteriores que ha tenido en nuestro país. (...) No nos merecemos un gobierno que desprestigie a nuestro país, un gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal de lo que ha sido España, de su historia y de la verdad", enfatizó el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Lo anterior, luego de que el viernes, durante la inauguración de la muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México”, el canciller José Manuel Albares reconoció que hubo “dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios de México, algo que, dijo, “justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo".

Las declaraciones del encargado de la diplomacia española fueron bien recibidas en México por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que las calificó como un “primer paso” para reconocer los agravios cometidos, algo que, dijo, no es humillante, sino que “engrandece a los gobiernos y a los pueblos”.

“Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso, y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario; reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar, y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente, en este Año de la Mujer Indígena", comentó en su conferencia matutina del 31 de octubre.

Sin embargo, días antes comentó que México aún espera a que España responda a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitó a España ofrecer “disculpas o resarcimientos que convengan” por las ofensas cometidas en la Conquista.

Con información de Europa Press.

