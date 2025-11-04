¿Quién es Zohran Kwame Mamdani, demócrata de origen indio que busca gobernar Nueva York?

Perfil y trayectoria de Zohran Kwame Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York.

Nueva York, una de las ciudades más grandes e importantes de Estados Unidos, considerada la “capital del mundo”, vive una importante jornada este martes, pues se celebran elecciones para renovar al alcalde, lo cual atrae la mirada del mundo a causa de los contendientes que se disputan el cargo.

Se disputan la alcaldía de Nueva York el republicano Curtis Silwa contra la continuidad demócrata, a través de Andrew Cuomo (que ahora se presenta como independiente) o Zohran Mamdani, candidato oficial por este partido.

Zohran Kwame Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. ı Foto: Reuters

Es Mamdani quien se perfila como el favorito para ganar la elección y dar continuidad al gobierno demócrata de Eric Adams en Nueva York. De ganar la alcaldía de Nueva York, Mamdani se convertiría en la primera persona musulmana y de origen indio en ocupar este cargo, lo cual sería una gran noticia para la enorme comunidad india en Estados Unidos.

¿Quién es Zohran Kwame Mamdani? Religión, origen, trayectoria y más

Zohran Kwame Mamdani es un político estadounidense identificado como socialista democrático, y el candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York en 2025.

Nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda (al momento de su candidatura, tiene 34 años), y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Estudió en el Bronx High School of Science. Se graduó en Africana Studies por el Bowdoin College (2014).

Es hijo de Mahmood Mamdani, profesor de antropología en la Universidad de Columbia, y de Mira Nair, cineasta reconocida. Mamdani está casado con Rama Duwaji, artista siria residente en Brooklyn; se conocieron en 2021 y se casaron en 2025 en una ceremonia civil en Nueva York.

Zohran Mamdani es musulmán practicante, lo cual le ha costado una fuerte campaña de opositores, quienes difundieron noticias falsas sobre que buscaba erradicar religiones diferentes a la suya en Nueva York.

Como político, ha sido reelegido dos veces a la Asamblea Estatal de Nueva York. En 2025, se postuló para la alcaldía de Nueva York a través de una plataforma política progresista, la cual, además, se ha apoyado fuertemente en su identidad musulmana, lo cual apunta a las minorías y a las comunidades extranjeras en el país.

Su plataforma política incluye:

Transporte público gratuito

Cuidado infantil público

Derechos LGBTQ

Congelamiento de rentas

Viviendas asequibles

Reforma de seguridad pública

Salario mínimo de 30 dólares para 203

Aumentos fiscales a corporaciones y a quienes ganan más de un millón de pesos anuales

