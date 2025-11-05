Este es el impactante VIDEO del accidente del avión de UPS en Louisville

Por la tarde del martes un avión de UPS se estrelló poco después de haber despegado cerca del aeropuerto de Louisville, dejando personas lesionadas y lamentables decesos.

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar el momento en el que el avión de UPS se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Louisville.

En este video se puede observar un avión que va dejando una nube de humo mientras va avanzando, y posteriormente se puede observar que este tiene encendida en llamas una de las alas.

Mientras continúa avanzando, se puede ver el momento exacto en el que se estrella y de manera inmediata una nube de llamas comienza a emanar del lugar de la explosión, y esta nube de fuego crecece rápidamente.

VIDEO del avión de UPS al momento de colisionar ı Foto: Redes Sociales

Luego de que la llamarada alcanzara un gran tamaño, que tan solo duró unos segundos, esta se comienza a disipar, y posteriormente se convierte en una gran nube gris que llenó el lugar en el que el avión de UPS se estrelló.

BREAKING: Video shows crash of UPS Flight 2976 while taking off from Louisville International Airport in Kentucky pic.twitter.com/ADPj47vmYB — BNO News (@BNONews) November 4, 2025

¿Qué pasó en el aeropuerto de Louisville?

Aproximadamente a las 17:00 horas en Kentucky, Estados Unidos, un avión MD-11 de la empresa de paquetería Servicios globales de envío y logística (UPS por sus siglas en inglés) se estrelló en el Aeropuerto Internacional Muhammad de Louisville.

Debido a esto, los vuelos de entrada y salida al aeropuerto de Louisville fueron suspendidos de manera temporal para poder realizar las acciones correspondientes para poder atender este accidente aéreo.

De acuerdo con el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el avión de UPS no llevaba una carga peligrosa, por lo que no había ningún problema con el agua o el aire de la región, sin embargo, este se estrelló en un área que podría representar un problema futuro.

Security camera footage captures the fiery crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky. Death toll rises to 7.#UPS #planecrash #Louisville #KY pic.twitter.com/X5ZxRMyCnD — Gary Joel (@GaryJoelSWx) November 5, 2025

Hasta el momento, se ha reportado la muerte de al menos nueve personas, y hasta ahora no se ha confirmado si los tres miembros de la tripulación del avión del UPS se encuentran en las víctimas mortales, y al menos otras 11 personas resultaron heridas.

Este miércoles el gobernado de de Kentucly, Andy Beshear, en una conferencia de prensa que declaró un estado de emergencia para poder mover recursos para poder agilizar las acciones que se están tomando.

Asimismo, Besher abrió un fondo de emergencia para poder ayudar a las personas que se vieron afectadas “con este terrible evento”, y aseguró que como en ocasiones anteriores, las donaciones irán directamente a los afectados.

Today, Gov. Andy Beshear provided an update on the UPS plane crash near the Louisville Muhammad Ali International Airport, declared a state of emergency, and opened up a relief fund to help those affected.



Read more: https://t.co/Fs6C644wq0 pic.twitter.com/yVaigkoGyu — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025