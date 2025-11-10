Estados Unidos ataca otras dos embarcaciones en el Pacífico oriental; mueren seis ‘narcoterroristas’

Estados Unidos dirigió otros dos ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, por el cual resultaron muertos seis “narcoterroristas”, como informó el secretario de Guerra de aquel país, Pete Hegseth.

A través de redes sociales, Hegseth informó que los ataques se ejecutaron el domingo, por órdenes del presidente Donald Trump, contra embarcaciones que, aseguró, fueron identificadas como parte de una operación del crimen organizado.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EU, en conferencia de prensa desde el Pentágono. ı Foto: Reuters

“Estos buques fueron identificados por nuestra inteligencia como asociados con tráfico ilegal de narcóticos; estaban transportando narcóticos y transitando por una conocida ruta de narcotráfico en el Pacífico Oriente”, escribió Hegseth en X.

El secretario de Guerra aseguró que los ataques fueron ejecutados en aguas internacionales, y que había tres “narcoterroristas” a bordo de cada uno de los dos buques. No resultó nadie con vida, es decir, fallecieron los seis tripulantes.

Hegseth destacó que no fue afectado ningún elemento de las fuerzas estadounidenses.

“Bajo la administración del presidente Trump, protegemos nuestra tierra y matamos a aquellos cárteles terroristas que desean lastimar a nuestro país y su gente”, concluyó el mensaje del Secretario de Guerra.

De acuerdo con un recuento de la agencia Reuters, con éste, Estados Unidos ha emprendido más de una docena de ataques contra embarcaciones en el Pacífico, con los cuales se ha privado de la vida a más de 70 personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: AP

Estados Unidos alega, sin pruebas, que estas embarcaciones transportan droga e integrantes de organizaciones terroristas. Sin embargo, líderes extranjeros han solicitado al gobierno de Trump que presente evidencia para justificar estos ataques.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas ha calificado de inaceptables los ataques estadounidenses, argumentando la misma falta de evidencia.

Asimismo, líderes sudamericanos han criticado estas operaciones estadounidenses, a las que tachan de arbitrarias. Es el caso de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien acusa a Trump de buscar derrocar a su Gobierno mediante este despliegue naval en el Caribe.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, también ha criticado el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe e, incluso, ha asegurado que entre los muertos por estos ataques hay trabajadores colombianos.

