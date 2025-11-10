Senado aprueba proyecto para poner fin al cierre de gobierno de Estados Unidos

El Capitolio de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno, que se ha extendido por 41 días y podría durar un par más.

Tras una votación de 60-40, con el respaldo de un grupo de senadores demócratas a la bancada republicana, el Senado enviará el proyecto a la Cámara de Representantes, donde se prevé que pueda aprobarse el miércoles.

Posteriormente, se espera que Donald Trump firme el acuerdo para reabrir el gobierno y restablecer servicios como la asistencia alimentaria y permita el pago de trabajadores federales.

TE RECOMENDAMOS: India Explosión de un vehículo en Nueva Delhi deja al menos 8 muertos

La propuesta aprobada contempla un paquete de gastos que omite los subsidios federales de seguro de salud que los demócratas han exigido desde el inicio del cierre del gobierno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr