Trump advierte ‘desastre económico’ en EU si Corte Suprema falla en contra de aranceles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos se enfrenta a un desastre económico y de seguridad nacional si la Corte Suprema falla en contra de su uso de una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados a casi todos los países.

El mandatario norteamericano explicó que su administración planea pagar 2.000 dólares a los residentes de ingresos bajos y medios utilizando los dividendos arancelarios, mientras que utilizaría los ingresos restantes para reducir la deuda estadounidense.

Donald Trump también elogió lo que llamó una disminución de la inflación desde que asumió el cargo, diciendo que los precios de los alimentos y de la energía estaban bajando.

JVR