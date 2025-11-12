Desmantelan red de producción de fentanilo tras acuerdo entre Estados Unidos y China

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigación (FBI), anunció que, luego de un acuerdo alcanzado con el gobierno de China se logró desmantelar una red de producción de fentanilo que operaba en México y en otras partes del mundo.

La operación se basa en el control y eliminación de los precursores químicos necesarios para fabricar la droga sintética, lo que, según las autoridades de Estados Unidos, representa un golpe significativo al narcotráfico internacional.

Durante una conferencia de prensa, Patel explicó: “Los precursores del fentanilo son los componentes que lo conforman, y aunque nosotros, nuestra agencia interna, el Departamento de Justicia, hemos estado luchando arduamente para detener a los narcotraficantes, debemos atacar también a los precursores del fentanilo (…) Ese fue el único propósito de mi viaje a China: eliminar estos precursores”.

Kash Patel, director del FBI. Foto|AP

Según el funcionario, el acuerdo incluyó que ese país designe como controlados los 13 precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo, además de supervisar y regular siete filiales químicas clave implicadas en la producción.

“La República Popular de China ha designado completamente los 13 precursores utilizados para hacer fentanilo. Además, han accedido a controlar siete filiales químicas que también se utilizan para producir esta droga letal”, manifestó Patel.

Un comunicado oficial señaló que la cartera de Comercio china anunció modificaciones al catálogo de precursores y requerirá licencias para exportar determinados químicos hacia Estados Unidos, Canadá y México.

El anuncio se produce tras un viaje no divulgado previamente de Patel a Pekín, que habría tenido lugar tras una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping, en el que se acordó intensificar la cooperación en materia de combate al fentanilo.

Por primera vez desde 2019, Trump y Xi Jinping se reunieron el 29 octubre. ı Foto: Reuters

Patel habría viajado a Beijing, sostenido reuniones con autoridades chinas, y regresado a Estados Unidos para informar del entendimiento alcanzado.

Refirió que el viaje no tuvo otro fin que “eliminar estos precursores” y que el papel de la cooperación internacional fue clave. “Ese fue el único propósito de mi viaje a China”, recalcó.

Con ello, el gobierno de Estados Unidos presentó este anuncio como una victoria bilateral que combina diplomacia, aplicación de la ley y acción internacional para afrontar un problema que trasciende fronteras nacionales.

Asimismo, el director del FBI señaló que, con esta acción, “las sustancias necesarias para fabricar fentanilo están ahora prohibidas y ya no serán utilizadas por organizaciones de narcotráfico mexicanas ni de otras partes del mundo”.

Según las autoridades estadounidenses, este esfuerzo conjunto permitió cerrar el conducto mediante el cual los precursores llegaban a las organizaciones de narcotráfico mexicanas y de otros países para fabricar fentanilo.

FBI afirma haber incautado grandes cantidades de fentanilo

El FBI informó que ha incautado grandes cantidades de fentanilo. Desde la agencia federal se indicó que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, del FBI, y con el respaldo del embajador David Perdue en China, reconoció que el combate antinarcóticos debía dar un giro estratégico: no basta con capturar narcotraficantes, sino que es indispensable controlar los insumos que permiten la fabricación de la droga.

“Y si tenemos éxito, asfixiaríamos la capacidad de las organizaciones de narcotráfico para fabricar fentanilo en lugares como México”, afirmó Patel.

En la imagen, pastillas de fentanilo aseguradas por la FGR en Sinaloa. ı Foto: FGR

Por su parte, China anunció el lunes nuevas restricciones de exportación sobre 13 precursores químicos “usados en la fabricación de drogas” hacia Estados Unidos, Canadá y México, incluidos los que se utilizan para producir fentanilo.

La operación tiene implicaciones de largo alcance: al cortar la disponibilidad de los precursores, la fabricación ilícita de fentanilo debería disminuir, lo que a su vez puede reducir el flujo de dosis mortales hacia México, Estados Unidos y otros centros de distribución.

El anuncio marca, según la narrativa oficial, el inicio de una nueva fase de la lucha contra el fentanilo donde la clave es la interrupción de la cadena química global que sustenta su producción.

