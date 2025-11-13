Trump “sabía de las chicas”, revelan correos de Epstein

Los nuevos documentos difundidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reavivaron ayer la controversia en torno al fallecido financiero Jeffrey Epstein y su relación con el presidente Donald Trump. Entre los archivos destacan tres correos electrónicos en los que Epstein se refiere al magnate como “el perro que no ha ladrado” y lo vincula con una víctima identificada por congresistas como Virginia Guiffre, quien falleció en abril pasado y también que Trump “sabía de las chicas”.

Los mensajes, fechados en 2011, 2015 y 2019, forman parte de más de 20 mil registros entregados por el patrimonio de Epstein al Congreso. Se trata de correspondencia con su antigua socia, Ghislaine Maxwell, y con el periodista Michael Wolff, autor de varios libros sobre Trump. Las revelaciones provocaron una inmediata respuesta de la Casa Blanca, que calificó el material como una “maniobra política” de los demócratas para desviar la atención del cierre de gobierno.

El Dato: Epstein fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019. Su muerte, calificada oficialmente como suicidio, continúa siendo objeto de teorías y sospechas en EU.

En un correo de 2011, Epstein escribió a Maxwell: “Quiero que sepas que el perro que no ha ladrado es Trump”. En el mismo mensaje añadía que una de las víctimas, cuyo nombre aparece censurado en la versión oficial, pero que los republicanos aseguran es Giuffre, “pasó horas en mi casa con él, algo que nunca ha mencionado”. Maxwell respondió lacónicamente: “He estado pensando en eso”.

Epstein mantenía frecuentes contactos con personalidades de alto perfil político y financiero. Maxwell, condenada a 20 años de prisión por su papel en la red de abuso y captación de menores, aparece en varios de los intercambios donde se menciona al entonces empresario y futuro presidente.

17 años tenía Virginia Giuffre cuando conoció a Epstein

23 mil documentos están revisando los legisladores

Otro correo, datado en 2015, recoge una conversación entre Epstein y el periodista Michael Wolff. En ella, el escritor le sugiere “dejar que Trump se delate solo” durante una entrevista televisiva. “Si niega haber estado en tu avión o tu casa, te da una ventaja política y mediática. Puedes hundirlo o salvarlo, dependiendo de cómo evolucione su carrera”, escribió Wolff. Epstein respondió que estaba dispuesto a dejar que “la prensa hiciera su trabajo”.

El tercer intercambio, de 2019, ya con Trump en la Casa Blanca, refleja un tono más tenso. Epstein menciona que el presidente le pidió “renunciar” a la membresía del club Mar-a-Lago, lo que él niega. “Nunca fui miembro. Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, escribió en referencia a las jóvenes reclutadas en el balneario.

El magnate. Por su parte, Donald Trump reaccionó de inmediato a través de su red Truth Social, donde acusó a los demócratas de “revivir el bulo de Jeffrey Epstein” para ocultar su mala gestión. “Harán lo que sea para desviar la atención del cierre del Gobierno Federal”, escribió.

A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que los correos fueron “editados selectivamente” para construir una narrativa falsa. “Los demócratas han filtrado documentos a medios liberales, censurando el nombre de Virginia Giuffre, quien en vida aclaró que el presidente Trump nunca tuvo comportamientos inapropiados hacia ella”, señaló.

En tanto, los republicanos del Comité de Supervisión respaldaron la postura del Ejecutivo y acusaron a los demócratas de manipular los documentos. En redes sociales publicaron la versión sin censura de los correos, donde aparece el nombre de Giuffre, y denunciaron que “suprimirlo fue una maniobra deliberada para difamar al presidente”.

Giuffre, quien trabajó en el spa de Mar-a-Lago cuando era adolescente, fue una de las principales denunciantes de Epstein. En sus memorias, publicadas póstumamente, describió haber conocido a Trump en su oficina y aseguró que fue “respetuoso y amable”.

La publicación de los correos coincidió con la reanudación de sesiones en la Cámara de Representantes tras casi dos meses de inactividad legislativa. Varios congresistas, tanto demócratas como republicanos, han exigido transparencia total sobre los documentos de Epstein y las posibles conexiones políticas.

Entre los 23 mil archivos entregados al Congreso figuran correos personales, transcripciones judiciales, recortes de prensa y declaraciones bajo juramento. El Comité investiga, además, los acuerdos judiciales que permitieron a Epstein evitar cargos federales en 2007, cuando se declaró culpable de delitos menores de prostitución y recibió una condena de 18 meses.

1 y 2. Correos electrónicos publicados ayer del fallecido Jeffrey Epstein, en el que menciona a su excompañera Ghislaine Maxwell y a Donald Trump. ı Foto: Reuters