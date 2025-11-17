Louvre cierra famosa galería por ‘fragilidad estructural’; analiza riesgos de seguridad

En fotografía de archivo, un policía frente al Louvre, en París, Francia.

El Museo del Louvre informó este lunes el cierre temporal de la Galería Campana como medida de precaución, luego de que una auditoría técnica señalara debilidades estructurales en vigas que sostienen los pisos del segundo nivel del ala sur.

De acuerdo con agencias internacionales, el hallazgo forma parte de una serie de diagnósticos realizados para evaluar el estado del complejo ubicado en el cuadrilátero Sully.

A propósito del informe más reciente, entregado el 14 de noviembre por un gabinete de estudios técnicos, la administración del museo señaló que el documento advierte de la “particular fragilidad” de algunas vigas que soportan las oficinas ubicadas en la segunda planta.

TE RECOMENDAMOS: Polarización redefine votación presidencial Elecciones en Chile se van a segunda vuelta

La dirección decidió restringir el acceso a esa zona y reubicar a las 65 personas que laboraban allí, mientras avanza una nueva ronda de investigaciones.

De esta forma, la Galería Campana —que alberga nueve salas dedicadas a cerámica de la Antigua Grecia— permanecerá cerrada al público. Según medios internacionales, esta galería se encuentra directamente bajo el área con reportes de deterioro, por lo que el cierre busca reducir riesgos mientras se determina el alcance de las deficiencias.

Al respecto, la institución recordó que el segundo piso del ala sur ha sido objeto de supervisión constante durante varios años. Autoridades del museo explicaron que esta sección presenta vulnerabilidades debido a su complejo diseño arquitectónico y a las obras de acondicionamiento realizadas en la década de 1930. Dichos factores, señalaron, han generado problemas en los suelos y en la estabilidad de algunas estructuras internas.

Policía en el Museo de Louvre, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el cierre ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la seguridad del museo, tras el robo ocurrido el mes pasado. Un grupo de cuatro personas ingresó mediante un montacargas y herramientas de corte a la galería de Apolo, llevándose piezas valoradas en más de 100 millones de dólares. Tres sospechosos permanecen detenidos, mientras las joyas aún no han sido recuperadas.

Aun cuando el Louvre aclaró que la clausura de la Galería Campana no está relacionada con el atraco, la situación amplió las críticas sobre las condiciones del recinto. Previamente, la directora Laurence des Cars había advertido sobre daños en distintos espacios del museo, variaciones de temperatura e incluso fallas de impermeabilidad que comprometen la conservación de obras.

El museo no ha precisado una fecha para la reapertura de la galería. La institución aseguró que difundirá actualizaciones conforme avance la evaluación estructural del ala sur.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am