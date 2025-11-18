Una condena histórica sacude a Bangladesh

La policía utilizó porras para dispersar a manifestantes en Dhaka, en 2024.

La exprimera ministra Sheikh Hasina ayer fue condenada a muerte en ausencia por un tribunal de crímenes de guerra de Bangladesh, que la declaró responsable de ordenar la represión letal contra el levantamiento estudiantil del año pasado.

El veredicto, emitido tras meses de juicio, desató aplausos dentro de la sala y oraciones entre quienes aguardaban afuera, donde familiares de víctimas siguieron la audiencia.

Hasina, quien huyó a India en agosto de 2024 durante el punto más crítico de las protestas, rechazó la sentencia y calificó al tribunal de “amañado” y con intereses políticos. El gobierno interino, encabezado por el Nobel Muhammad Yunus, defendió el proceso como un fallo “histórico” y pidió calma ante el riesgo de disturbios.

El TIP: En el juicio, se presentaron pruebas de órdenes directas de uso de fuerza letal. La defensa negó los señalamientos.

El tribunal determinó que Sheikh Hasina, de 78 años, incurrió en incitación, órdenes de asesinato y omisión para frenar atrocidades durante la represión, que según un informe de Naciones Unidas dejó hasta mil 400 muertos y miles de heridos. La exmandataria, actualmente en exilio autoimpuesto en India, también enfrenta una solicitud de extradición. Su hijo advirtió que podría haber violencia si su partido, la Liga Awami, continúa impedido de participar en las elecciones previstas para febrero.