Agentes de ICE irrumpen en casa de familia mexicana: denuncian amenazas y uso excesivo de fuerza

ICE niega que esté usando una cantidad excesiva de fuerza en Chicago.

Una madre mexicana y sus cuatro hijos, todos nacidos en Estados Unidos, vivieron momentos de terror cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en su hogar en la madrugada del 13 de noviembre, sin mostrar una orden judicial.

Los agentes vestían equipo táctico y portaban linternas al entrar al apartamento mientras la familia dormía.

La madre, identificada como Jennifer, relató que fue arrastrada por el cabello durante la entrada forzada. Al menos uno de los agentes apuntó con un rifle a su hija de 13 años.

En un video que circuló en redes, se escuchan órdenes agresivas: “Levanta las putas manos, estúpida”, dijo un agente, según la grabación hecha por Jennifer, a quien luego le arrebataron el teléfono móvil.

La madre gritó repetidamente: “Tengo a mi bebé, tengo a mis hijos, ¿qué demonios?”, mientras pedía que no la tocaran.

De acuerdo con su versión, los agentes pasaron cerca de media hora golpeando puertas y ventanas, exigiendo que abrieran. “No abrí, mis hijos estaban aterrorizados. No sabía qué decirles”, contó Jennifer.

Los vecinos, al escuchar los gritos y los golpes, llamaron a la policía pensando que se trataba de un robo. Tras dialogar con los agentes migratorios, la policía se retiró sin que se produjeran arrestos en ese momento.

Los agentes buscaban al primo de Jennifer, quien —según ella— no vive con la familia desde hace dos años.

Durante la redada, también preguntaron si los menores eran indocumentados; al responder que habían nacido en EU, según la mujer, la amenazaron con alertar a la Administración para los Servicios de Niños (ACS, por sus siglas en inglés) y deportarla si no cooperaba.

Bajo presión, la mujer llamó a su primo, quien, según relata, accedió a entregarse a las autoridades en su propio domicilio días después.

Activistas y organizaciones de defensa de inmigrantes condenaron esta acción como parte de una escalada en la táctica de redadas del ICE.

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, calificó el operativo de “terror ilegal” y subrayó que el suceso ha dejado a la familia traumatizada.

Este tipo de operativos han generado alarma entre la comunidad migrante.

El caso se suma a otros reportados en 2025, donde ICE ha sido criticado por supuestas detenciones sin orden judicial y por la separación de familias, incluso cuando los niños son ciudadanos estadounidenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL