Presidente de Perú no descarta asaltar Embajada de México para capturar a Betssy Chávez

La entonces primera ministra de Perú, Betssy Chávez, el 1 de diciembre de 2022.

El presidente de facto de Perú, José Jerí, advirtió que no descarta irrumpir en la embajada de México en Lima para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en esa sede diplomática.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, declaró el mandatariol, desafiando las convenciones internacionales que protegen las misiones diplomáticas y evocando el polémico asalto que Ecuador realizó a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario El Comercio, publicada este domingo, en la que Jerí fue cuestionado sobre la orden de prisión preventiva de cinco meses dictada el viernes pasado contra Chávez, y si repetiría las acciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien ordenó el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas de la legación diplomática mexicana.

“México sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible”, afirmó Jerí.

José Jerí tras ser juramentado como presidente interino, el 10 de octubre. ı Foto: AP

El mandatario reconoció que aún no ha deliberado con su gabinete sobre las medidas concretas a tomar, pero enfatizó su disposición a considerar “todo tipo de posibilidades y decisiones”.

“He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano”, agregó.

Jerí, quien no fue elegido por voto popular sino designado desde la presidencia del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre pasado, rechazó las acusaciones de persecución política.

“Ninguno es perseguido en el Perú, ningún expresidente está secuestrado. Yo no soy un dictador y solo he cumplido con el mandato de la Constitución”, aseguró, calificando los argumentos de la defensa de Chávez como “tonterías” y “una estrategia totalmente alejada de la realidad”.

Betssy Chávez fue primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), quien fue destituido por el Parlamento peruano el 7 de diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso.

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez ı Foto: AP

A principios de noviembre, Perú rompió relaciones diplomáticas con México después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum concediera asilo político a Chávez.

Según la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, es el país asilante quien determina si el solicitante reúne las condiciones para recibir protección, y el país territorial está obligado a otorgar el salvoconducto correspondiente.

Sin embargo, Lima sostiene que la Convención se ha aplicado de manera “indebida”, argumentando que Chávez enfrenta acusaciones por delitos comunes y no es víctima de persecución política, una postura que contradice el derecho internacional que reconoce al país asilante como la autoridad para calificar la naturaleza política del asilo.

Interrogado sobre el futuro de las relaciones bilaterales, Jerí criticó lo que llamó “un exceso de injerencia” de otros países en decisiones peruanas.

“Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir. Tendré 39 años, pero sé lo que tengo que hacer”, declaró el mandatario peruano.

Ante el cuestionamiento en torno a que un asalto a la embajada mexicana provocaría el repudio de la izquierda latinoamericana, Jerí respondió: “No tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto”.

Cuando se le recordó que el presidente colombiano Gustavo Petro amenazó con retirar su representación de Lima si Perú irrumpe en la sede mexicana, el mandatario peruano sentenció: “A palabras necias, oídos sordos”.

Oficiales de Perú se mantienen a las afueras de la embajada mexicana ı Foto: Reuters

