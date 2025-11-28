Aumenta a 128 el número de muertos por el incendio en un complejo residencial de Hong Kong

Un ramo de flores enfrente del edificio siniestrado, en Hong Kong.

El número de víctimas mortales por el incendio que devastó un complejo de viviendas en Hong Kong el miércoles ascendió a 128, mientras unas 200 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con autoridades locales.

En declaraciones recogidas por agencias internacionales, la Policía local detalló que estaban prácticamente concluidas las labores de búsqueda en el edificio de ocho torres de 32 pisos ubicado en Wang Fuk Court.

Sin embargo, estimó que podrían hallarse más cuerpos cuando sea seguro ingresar nuevamente a los edificios. Según explicó el jefe de Seguridad hongkonés, Chris Tang, solo 39 de los fallecidos han sido identificados.

Por otro lado, el Departamento de Bomberos informó que al menos 76 a 79 personas resultaron heridas, entre ellas más de una decena de bomberos, mientras los equipos de emergencia buscaban reducir la temperatura en las estructuras y sofocar los puntos activos de humo.

De acuerdo con agencias internacionales, tres responsables de la empresa constructora fueron inicialmente detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario, después de que autoridades señalaron el uso de materiales inseguros, como planchas inflamables de espuma en las ventanas.

Sin embargo, a medida que las investigaciones avanzaron, se elevó a ocho el número de detenidos: siete hombres y una mujer, todos entre 40 y 63 años, incluidos directores de una consultora de construcción, supervisores de obra, subcontratistas de los andamios de bambú y un intermediario.

En ese mismo sentido, la ICAC ejecutó órdenes de registro en 13 ubicaciones, entre oficinas y domicilios, donde se aseguraron documentos y registros bancarios relacionados con las obras.

Los expertos que analizan muestras del material exterior indicaron que la combinación de espuma rígida inflamable y andamiaje de bambú habría acelerado la propagación del fuego.

El complejo, que alberga a más de cuatro mil 600 residentes, estaba cubierto por andamios de bambú y malla verde debido a trabajos de renovación.

El Gobierno local, encabezado por John Lee, instruyó una revisión general de los edificios públicos en renovación para determinar posibles riesgos.

El incendio es considerado el más mortífero de Hong Kong desde 1948.

Información de Reuters y Europa Press.

am