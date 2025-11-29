.35

Apagones en Cuba

Apagones en Cuba
Apagones en Cuba Foto: Daniel Aguilar
Por:
Daniel Aguilar

DESPUÉS DE RECORRER las mágicas calles de La Habana —sus museos, convivir con su gente, su cultura y su gastronomía— llega la hora de regresar al hospedaje.

En el camino, un apagón me sorprende. A lo largo de este 2025 Cuba ha sufrido numerosos apagones.

La situación es crítica, con afectaciones que en ocasiones han alcanzado a más de la mitad del país, con cortes de hasta 20 horas diarias en algunas regiones.

TE RECOMENDAMOS:
Bomberos retiran un cuerpo de la zona del siniestro en el complejo de edificios de Tai Po, ayer.
Crece tragedia

Van 128 muertos por incendio en Hong Kong

Apagones en Cuba
Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

El embargo y las sanciones de Estados Unidos a Cuba impactan negativamente en la industria eléctrica de la isla.

El gobierno cubano argumenta que las restricciones le impiden obtener recursos financieros y los repuestos necesarios para el mantenimiento y reparación de sus obsoletas centrales eléctricas.

Apagones en Cuba
Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

La mayoría de las plantas termoeléctricas del país fueron construidas con tecnología soviética de hace más de cuatro décadas y están al límite de su capacidad, lo que provoca averías frecuentes y fallos simultáneos.

Apagones en Cuba
Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

Las sanciones económicas impuestas a Cuba por Estados Unidos se deben a una combinación de razones históricas, políticas y de derechos humanos, que se originaron tras la Revolución Cubana de 1959.

El habanero dice “la calle está mala” al referirse a los asaltos y a la inseguridad.

Apagones en Cuba
Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

Después de haber vivido un apagón y de tomar estas fotografías, la oscuridad me cobró la factura recordándome que como fotógrafo nunca debo confiarme o bajar la guardia.

Apagones en Cuba
Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

Agradezco a ND AWARDS por el reconocimiento a este trabajo. Un abrazo solidario al pueblo bueno de Cuba.

TE RECOMENDAMOS:
El presidente Trump habla con la prensa el jueves, en el Día de Acción de Gracias.
Trump busca “detenerlos permanentemente”

EU, contra migrantes de países “tercermundistas”