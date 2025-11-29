DESPUÉS DE RECORRER las mágicas calles de La Habana —sus museos, convivir con su gente, su cultura y su gastronomía— llega la hora de regresar al hospedaje.

En el camino, un apagón me sorprende. A lo largo de este 2025 Cuba ha sufrido numerosos apagones.

La situación es crítica, con afectaciones que en ocasiones han alcanzado a más de la mitad del país, con cortes de hasta 20 horas diarias en algunas regiones.

Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

El embargo y las sanciones de Estados Unidos a Cuba impactan negativamente en la industria eléctrica de la isla.

El gobierno cubano argumenta que las restricciones le impiden obtener recursos financieros y los repuestos necesarios para el mantenimiento y reparación de sus obsoletas centrales eléctricas.

Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

La mayoría de las plantas termoeléctricas del país fueron construidas con tecnología soviética de hace más de cuatro décadas y están al límite de su capacidad, lo que provoca averías frecuentes y fallos simultáneos.

Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

Las sanciones económicas impuestas a Cuba por Estados Unidos se deben a una combinación de razones históricas, políticas y de derechos humanos, que se originaron tras la Revolución Cubana de 1959.

El habanero dice “la calle está mala” al referirse a los asaltos y a la inseguridad.

Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

Después de haber vivido un apagón y de tomar estas fotografías, la oscuridad me cobró la factura recordándome que como fotógrafo nunca debo confiarme o bajar la guardia.

Apagones en Cuba ı Foto: Daniel Aguilar

Agradezco a ND AWARDS por el reconocimiento a este trabajo. Un abrazo solidario al pueblo bueno de Cuba.