EU, contra migrantes de países “tercermundistas”

El presidente Trump habla con la prensa el jueves, en el Día de Acción de Gracias.

En la noche de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones “del tercer mundo” en un feroz discurso publicado en redes sociales. De inmediato, su gobierno anunció que detendrá todas las decisiones sobre asilo tras un tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional (GN).

La extensa diatriba se produjo tras el tiroteo del miércoles de dos miembros de la GN que fueron desplegados para patrullar Washington, DC bajo las órdenes del republicano, uno de los cuales murió poco antes de que el presidente hablara frente a las tropas por video el jueves por la noche.

Un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán se enfrenta a cargos por el tiroteo. El sospechoso emigrado como parte de un programa para reasentar a aquellos que ayudaron a las tropas estadounidenses tras la retirada de EU del país asiático.

El Dato: Un fiscal federal anunció que los cargos contra Rahmanullah Lakanwal, acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional, se elevaron a homicidio doloso.

“Sólo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar completamente esta situación. Aparte de eso, ¡FELIZ ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos — ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”, publicó en su plataforma Truth Social.

La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes.

Elegido con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la migración ilegal, las redadas y deportaciones de Trump han perturbado comunidades en todo el país, ya que sitios de construcción y escuelas han sido objetivos.

La perspectiva de más deportaciones podría ser económicamente peligrosa, ya que los trabajadores en EU nacidos en el extranjero representan casi 31 millones de empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El presidente afirmó en su red social que “la mayoría” de los residentes en EU nacidos en el extranjero “están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o cárteles de drogas”, y los culpó por el crimen en todo el país, que es predominantemente cometido por ciudadanos estadounidenses.

La Casa Blanca, en su propia cuenta de respuesta rápida en redes sociales, calificó el texto como “uno de los mensajes más importantes jamás emitidos por el presidente Trump”.

El mandatario también prometió “terminar” con millones de admisiones al país realizadas durante el mandato de su predecesor, Joe Biden. Asimismo, quiere poner fin a los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizar a las personas “que socavan la tranquilidad doméstica” y deportar a los extranjeros considerados “no compatibles con la Civilización Occidental”.

Afirmó que los inmigrantes de Somalia están “tomando completamente el control del otro gran estado de Minnesota”, mientras usaba un insulto anticuado para las personas con discapacidad intelectual para menospreciar al gobernador de ese estado, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia el año pasado, llamándolo “seriamente retrasado”.

En tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la suspensión indefinida de todas las decisiones relacionadas con solicitudes de asilo, argumentando motivos de seguridad nacional.

“USCIS ha detenido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es lo primero”, anunció en su cuenta de X Joseph B. Edlow, director de la agencia.

Trump ha intensificado su retórica desde el tiroteo. El miércoles por la noche, pidió que se investigue de nuevo a todos los refugiados afganos que ingresaron bajo la administración Biden.

El jueves, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, dijo que la agencia tomaría medidas adicionales para examinar a personas de 19 países “de alto riesgo en la mayor medida posible”.

Edlow no mencionó países. Pero en junio, la administración prohibió viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso de otros siete, citando cuestiones de seguridad nacional.

“Rematan” a dos en supuesta narcolancha

Por Redacción

Estados Unidos ejecutó un segundo ataque en la primera embarcación que el país bombardeó en el Caribe, el pasado 2 de septiembre, con el fin de matar a los dos sobrevivientes, informaron medios de ese país.

The Washington Post, que cita a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indicó que, después de que el primer misil impactara en el barco y provocara un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó un segundo ataque para cumplir las instrucciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación. Esta nueva ofensiva acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, dijeron fuentes a la cadena CNN.

En este contexto, el diario The New York Times informó que la semana pasada el presidente Donald Trump habría sostenido una conversación telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, días antes de que entrara en vigor la designación del Cártel de Los Soles como organización terrorista extranjera, y mencionaron una posible reunión entre ambos en EU.