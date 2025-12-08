En 9 meses, detenidos 75 mil migrantes sin delitos

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvo a más de 75 mil personas sin historial penal en los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump, una cifra divulgada por NBC News a partir de datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.

Los registros, obtenidos mediante una demanda contra la agencia, provienen de la oficina interna encargada de las estadísticas de arrestos, detenciones y deportaciones.

Estas aprehensiones representan más de un tercio de las 220 mil detenciones realizadas entre el 20 de enero y el 15 de octubre, pese a que las operaciones estaban orientadas a criminales peligrosos. El informe también subraya que las cifras no contemplan las redadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que ha operado en ciudades como Los Ángeles, lo que apunta a que el número de detenidos sin delitos previos podría ser mayor.

TE RECOMENDAMOS: Netanyahu dice que esquema avanza Segunda fase del plan de paz en Gaza está por comenzar

Otro punto crítico es que ICE no distingue dentro del grupo con historial penal entre infracciones menores y delitos graves, lo que dificulta dimensionar el alcance real de estas acciones.