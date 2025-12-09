Líderes de Europa y Kiev avanzan en plan de paz para sostener presión contra Rusia

Un rescatista apaga el incendio de un automóvil dañado por un ataque ruso en la región de Sumy, Ucrania, ayer.

El presidente Volodimir Zelenski se reunió ayer en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania para consolidar una postura común frente a la guerra en Ucrania en un escenario que los mandatarios calificaron como un “momento crítico”. El primer ministro británico, Keir Starmer, encabezó las conversaciones en 10 Downing Street, donde también participaron Emmanuel Macron y Friederich Merz, con el objetivo de afianzar la posición de Kiev ante la presión creciente del mandatario estadounidense, Donald Trump, para acelerar un acuerdo de paz.

Tras el encuentro, la oficina de Starmer destacó que los líderes coincidieron en la urgencia de mantener el apoyo a Ucrania y reforzar la presión económica contra Moscú. “Todos los líderes coincidieron en que ahora es un momento crítico y que debemos seguir incrementando el apoyo a Ucrania y la presión económica sobre Putin”. Tom Wells, portavoz del gobierno británico, agregó que las conversaciones representan “el mayor avance en cuatro años” y que el trabajo continuará en los próximos días, aunque persisten puntos sin resolver.

El Dato: Rusia exige a Ucrania ceder territorios y los estadounidenses siguen pensando cómo hacer para que Kiev acepte, dijo a Político un alto funcionario europeo.

Desde París, la oficina de Macron subrayó que la sesión permitió avanzar en la discusión sobre el plan estadounidense para complementarlo con contribuciones europeas coordinadas con Ucrania. Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiteraron que cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía ucraniana y su seguridad a largo plazo.

Por su parte, Zelenski afirmó más tarde que la versión actual del plan estadounidense fue reducida a 20 puntos tras eliminar elementos que calificó como “obvios puntos antiucranianos”. Cuestionado sobre las garantías futuras, insistió en que la incertidumbre persiste: “¿Qué ocurriría si, tras el fin de la guerra, Rusia iniciara otra agresión? ¿Con qué podría contar Ucrania?”.

10 ataques lanzó Rusia contra Sumy en media hora

En Washington, Trump manifestó el domingo su frustración por lo que consideró falta de celeridad del presidente ucraniano, señalando que “aún no ha leído la propuesta”. Volodimir Zelenski respondió que el mandatario estadounidense “sin duda quiere poner fin a la guerra”, aunque recordó que Kiev vive la realidad del conflicto “con mucha más profundidad, porque esta es nuestra patria”.

Antes de la reunión, Starmer adelantó que el impulso por la paz está en una “etapa crítica” y defendió la necesidad de un alto al fuego justo y duradero. En tanto, Merz expresó dudas sobre algunos detalles del documento estadounidense, afirmando: “Tenemos que hablar de ello. Por eso estamos aquí”. Añadió que los próximos días “podrían ser decisivos”.

Los líderes europeos procuran asegurar que cualquier alto al fuego incluya garantías sólidas tanto de Europa como de Estados Unidos para evitar un nuevo ataque ruso. Kiev, por su parte, insiste en que necesita el respaldo conjunto de sus aliados occidentales. Zelenski remarcó: “Hay algunas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa”.

1,200 bombas aéreas y 70 misiles lanzó Moscú en la última semana

Asimismo, las delegaciones europeas buscan avanzar en la utilización de los activos rusos congelados para crear mecanismos de apoyo financiero a Ucrania, una propuesta respaldada por líderes de siete países europeos.

El fin de semana, negociadores estadounidenses y ucranianos sostuvieron tres días de conversaciones para reducir diferencias sobre el plan de paz impulsado desde Washington. Un punto conflictivo es la sugerencia de que Kiev ceda control del Donbás, propuesta rechazada tajantemente por Ucrania y con escepticismo creciente en Europa. Starmer reiteró que Londres “no presionará” a Zelenski para aceptar concesiones territoriales.

SEGURIDAD. En Bruselas, Zelenski sostuvo una conversación con Von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para revisar perspectivas de paz y los mecanismos de seguridad que requeriría Ucrania. La presidenta de la Comisión afirmó que “no hay más tiempo que perder” en asegurar apoyo financiero para Kiev, al señalar que “es un acto crucial de defensa europea”.

Explicó que la propuesta para financiar a Ucrania mediante los beneficios generados por los activos rusos congelados aumenta el costo de la guerra para Moscú. “Cuanto más tiempo continúe Putin su guerra, mayores serán los costes para Rusia”, remarcó.

El Tip: Kiev intenta explicar a EU que darle a Putin lo que no ha logrado en más de tres años de guerra sólo lo animará a aceptar más.

Mientras que el mandatario ucraniano reiteró su postura legal y moral sobre la integridad territorial del país. “¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de nuestra Constitución. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró.

El domingo por la noche, Zelenski anticipó que empezaba una “nueva semana diplomática” centrada en defensa aérea, resiliencia energética y apoyo financiero permanente. Reconoció las dificultades del momento: las tropas rusas avanzan en el este y los ataques constantes han intensificado los apagones en diversas ciudades ucranianas.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los ataques con drones no cesaron. Okhtyrka y Chernihiv sufrieron impactos que dejaron heridos y dañaron infraestructura residencial. La fuerza aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó 149 drones, de los cuales 131 fueron neutralizados. Moscú, por su parte, afirmó haber derribado 67 drones ucranianos en 11 regiones rusas.

Asimismo, Volodimir Zelenski informó que este martes presentará a Estados Unidos una versión revisada del plan de paz, resultado directo de las conversaciones en Londres. Aunque el documento fue depurado, aún no existe acuerdo sobre la cesión territorial, un punto que Moscú insiste en incluir y que Kiev rechaza de manera absoluta.