Trump endurece su postura con Kiev y dice que Moscú tiene “más ventaja”

UN MILITAR camina por una calle en la ciudad de Kostiantynivka en la región de Donetsk, el 7 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Ucrania al afirmar que Rusia mantiene “la ventaja” en el campo de batalla y, por lo tanto, una posición negociadora más sólida en el proceso para alcanzar un acuerdo de paz. Sus declaraciones, emitidas en una entrevista con el diario estadounidense Politico, marcaron uno de sus posicionamientos más contundentes desde que retomó la Casa Blanca, e introdujeron un mensaje directo para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski: “ya es hora de que empiece a aceptar las cosas”.

EL DATO: DONALD TRUMP señaló que Europa no está haciendo un buen trabajo en Ucrania, y dijo que hablan, pero no producen, y la guerra, mientras tanto, continúa.

El magnate profundizó en la idea de que el desequilibrio militar condiciona el margen de maniobra de Kiev. Según el republicano, Ucrania “ha perdido mucha tierra”, incluidos territorios cruciales que cayeron antes y después de su llegada al poder, lo que complicaría cualquier aspiración de recuperar posiciones previas a la invasión. Aunque reconoció la valentía de las fuerzas ucranianas y del propio Zelenski, insistió en que “en algún punto, el tamaño gana”, una referencia a la superioridad material y demográfica de Rusia. El mandatario estadounidense incluso mencionó que sólo en el último mes Ucrania perdió decenas de miles de soldados, cifra que utilizó para reforzar su argumento: la urgencia de un acuerdo.

165 MMDE de “préstamo por reparaciones” pretende dar la UE a Ucrania

210 MMDE de activos rusos congelados en Europa

El énfasis de Donald Trump en la ventaja rusa vino acompañado de una aclaración sobre las declaraciones de su hijo, Donald Trump Jr., quien sugirió que la Casa Blanca podría retirarse del proceso de mediación. El magnate negó que abandonará la iniciativa, aunque admitió que las negociaciones se han complicado debido a que Moscú “es mucho más grande, mucho más fuerte” y por el nivel de hostilidad personal entre Putin y Zelenski, lo que, a su juicio, frena cualquier diálogo sustantivo.

Por su parte, Kiev respondió con cautela al planteamiento de la superioridad rusa. Zelenski subrayó que Ucrania sigue resistiendo, pese a los avances del Kremlin, y que su posición no parte de reconocer ninguna ventaja decisiva, sino de mantener una defensa que, según él, ha evitado una derrota total. El líder ucraniano insistió en que la lectura de Donald Trump no contempla el desgaste ruso y aseguró que el frente continúa sostenido por fuerzas que, a pesar de las dificultades, han logrado frenar varios intentos de avance. Kiev insiste en que la guerra no está definida y que hacer concesiones ahora implicaría validar la ocupación.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos afirmó que Kiev ha evitado comicios amparándose en la guerra y sostuvo que “ya es el momento” de que la población vote. Volodimir Zelenski respondió que está dispuesto a celebrarlas en un periodo de 60 a 90 días, siempre y cuando Estados Unidos y Europa puedan garantizar seguridad plena para los electores, una condición que considera indispensable bajo la actual ley marcial. Explicó también que solicitará al Parlamento revisar la legislación para encontrar mecanismos que permitan votar en medio del conflicto.

Sin embargo, el ambiente electoral enfrenta dudas inevitables: millones de desplazados, regiones ocupadas por Rusia, ataques constantes y la situación de los ciudadanos que viven cerca del frente. Aun así, Zelenski insistió en que no se aferra al poder y que su mandato puede someterse a votación si se cumplen condiciones mínimas. Las presiones externas, particularmente de Washington, han reactivado el debate interno sobre la legitimidad institucional ucraniana en medio de la guerra.

NO ES FÁCIL con Rusia, porque Rusia tiene la ventaja, la gran ventaja, y siempre la tuvo. Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes en ese sentido DONALD TRUMP Presidente de EU



ESTOY LISTO para las elecciones y además pido que Estados Unidos me ayude, quizás junto con colegas europeos, a garantizar la seguridad de las elecciones. Y entonces, en los próximos 60-90 días, Ucrania estará lista para celebrar elecciones VOLODIMIR ZELENSKI Presidente de Ucrania



A su vez, Ucrania avanzó en la elaboración de documentos vinculados al plan de paz coordinado con Europa. El mandatario ucraniano confirmó que, tras intensas conversaciones con líderes británicos, franceses y alemanes, Kiev logró refinar una propuesta que contempla un marco de 20 puntos, garantías de seguridad y un esquema de recuperación nacional. El mandatario aseguró que esos capítulos “están listos” para presentarse a Estados Unidos, con el objetivo de unificar criterios antes de un eventual acercamiento formal con Moscú.

Este movimiento europeo coincidió con declaraciones del presidente finlandés, Alexander Stubb, quien aseguró que los aliados están “más cerca de un acuerdo de paz que en cualquier momento desde que empezó la guerra”. Según él, los documentos negociados entre Kiev, las capitales europeas y la Casa Blanca buscan ofrecer salidas viables sin obligar a Ucrania a aceptar imposiciones unilaterales de Rusia. No obstante, el republicano advirtió que Moscú mantiene exigencias estrictas, entre ellas, que Kiev entregue completamente el Donbás, punto que Ucrania ha rechazado de manera reiterada.

EL TIP: LAS ENCUESTAS señalan que los ucranianos están en contra de celebrar elecciones en tiempos de guerra, pero quieren caras nuevas.

En ese sentido, Zelenski reiteró que Ucrania carece de cualquier derecho constitucional o moral para renunciar a su soberanía. Recalcó que la Constitución, el derecho internacional y la integridad territorial son innegociables, y que entregar regiones significaría legitimar la agresión rusa. Además, recordó que la población ucraniana, según encuestas recientes, rechaza mayoritariamente un acuerdo que implique pérdidas territoriales y pide garantías sólidas que impidan una futura invasión.

Mientras las negociaciones avanzan, en distintos frentes diplomáticos actores internacionales intentan reducir las tensiones. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos afirmó que busca “un acuerdo mutuamente aceptado” que preserve la independencia ucraniana, mientras que Rusia defendió que tiene sobre la mesa propuestas “realistas” para un arreglo duradero. Desde Moscú, el embajador Nebenzia sostuvo que cada nueva oferta presentada a Kiev “le resulta menos favorable”, alimentando la narrativa de que el tiempo juega a favor de su país.

Las gestiones de Volidimir Zelenski en Europa también incluyeron encuentros con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Roma y con el papa León XIV en Castel Gandolfo, donde el pontífice llamó a profundizar el diálogo y avanzar hacia una paz justa. Mientras que en Londres, el presidente ucraniano dialogó el lunes con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz en un intento de reforzar la unidad occidental, mientras Trump intensifica la presión para acelerar un acuerdo.

Mientras tanto, la fuerza aérea reportó el lanzamiento de más de un centenar de drones rusos durante la noche del martes, que causaron apagones en varias regiones. La ONU alertó que la falta de fondos para el plan de respuesta invernal ha reducido apoyos esenciales para familias desplazadas, mujeres, niñas y personas mayores que viven cerca del frente. Para muchos, la combinación de ataques, frío y escasez complica aún más la resistencia civil.

A su vez, el Ministerio de Defensa británico confirmó la muerte de un militar en un accidente mientras observaba pruebas en Ucrania.