Demócratas revelan nuevas fotos de Trump y Clinton con Epstein; exigen publicar todos los archivos

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes un nuevo lote de imágenes pertenecientes al patrimonio del difunto empresario Jeffrey Epstein, en las que aparecen el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y otras figuras públicas.

La divulgación, que forma parte de una revisión de más de 95 mil fotografías, reaviva las presiones para que el Departamento de Justicia haga públicos todos los archivos relacionados con la red de abuso sexual y tráfico de menores.

🇺🇸 | URGENTE: Una de las fotos publicadas muestra a Trump con Epstein como parte del círculo social de Epstein. pic.twitter.com/w8fTSRQ14L — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 12, 2025

Las 19 fotos difundidas muestran a Trump en tres ocasiones: una en blanco y negro junto a varias mujeres con el rostro oculto, otra de pie junto a Epstein y una tercera donde aparece sentado con la corbata roja aflojada.

En otras imágenes figuran Clinton, el exasesor de Trump Steve Bannon, el empresario Bill Gates, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y Ghislaine Maxwell —condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores— en una fotografía firmada por el propio Clinton. El lote también incluye juguetes sexuales y un preservativo “Trump”.

🇺🇸 | AHORA: Más fotografías del patrimonio de Epstein muestran a Bill Clinton, Richard Branson, Bill Gates, Woody Allen y Steve Bannon. pic.twitter.com/In1io16HVb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 12, 2025

“Estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca”, señalaron los demócratas en redes sociales al difundir las fotografías.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité, añadió en un comunicado que “no descansaremos hasta que el pueblo estadounidense sepa la verdad” y exigió al Departamento de Justicia publicar “todos los archivos, YA”.

Mr. President, release the files, NOW. https://t.co/fuIzU9EBED — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) December 12, 2025

Las imágenes fueron compartidas en la red social X, algunas a través de la plataforma de almacenamiento Dropbox. Un día antes, los demócratas habían revelado un primer lote de 150 fotografías que muestran áreas de una de las islas propiedad de Epstein en el Caribe, incluyendo dormitorios, baños, una piscina, inquietantes máscaras colgadas en paredes, pizarras con palabras como “poder” o “verdad” y hasta una sala similar a la de un consultorio dental.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores y fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York un mes después. Las autoridades han señalado a las Islas Vírgenes como epicentro de la red de explotación operada por Epstein y Maxwell.

Trump y Epstein fueron amigos en la década de 1990 y principios de los 2000, aunque el presidente asegura haber roto la relación antes de que Epstein enfrentara sus primeros cargos.

🇺🇸 | URGENTE: Las fotografías publicadas del patrimonio de Jeffrey Epstein incluyen imágenes que muestran a Bill Clinton con Epstein, Ghislaine Maxwell y otros. pic.twitter.com/KTPudyloyA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 12, 2025

Trump ha negado en repetidas ocasiones conocer la red de tráfico sexual, aunque recientemente cambió su opinión respecto a la publicación de los archivos, para lo cual dio luz verde al Congreso.

Con información de Reuters y Europa Press.

