EU alista incautar a Venezuela más barcos petroleros

La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones contra Venezuela y ejecutar la primera incautación de un petrolero vinculado al transporte de crudo sancionado reconfigura el tablero político y comercial que rodea al presidente Nicolás Maduro. Las medidas, anunciadas el jueves, incluyen la designación de tres sobrinos de la primera dama Cilia Flores y restricciones a seis compañías navieras y seis superpetroleros ligados al comercio petrolero venezolano, un punto neurálgico para la economía del país sudamericano.

El anuncio se dio en paralelo a una acumulación militar estadounidense en el sur del Caribe, un despliegue que coincide con la campaña del presidente Donald Trump para aumentar la presión internacional sobre Caracas. El Departamento del Tesoro explicó que las seis navieras sancionadas estuvieron involucradas en “prácticas de transporte engañosas e inseguras”, y que sus actividades continúan proporcionando “recursos financieros que alimentan al corrupto régimen narcoterrorista de Maduro”. De los seis buques, cuatro ondean bandera de Panamá, entre ellos el H. Constance y el Lattafa, mientras que los otros dos están registrados en Hong Kong y las Islas Cook. La documentación interna de PDVSA confirma que todos cargaron crudo venezolano recientemente.

Entre los sancionados destacan Franqui Flores y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, conocidos como los “narcosobrinos” tras su arresto en Haití en 2015 durante un operativo encubierto de la DEA. Ambos fueron condenados en 2016 a 18 años de prisión por intentar traficar cocaína, pero recuperaron la libertad en 2022 mediante un intercambio de prisioneros. Un tercer sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, señalado por Estados Unidos por su participación en una trama de corrupción ligada a PDVSA, figura también en la lista.

La ampliación de sanciones también provocó advertencias sobre un posible incremento en incautaciones marítimas. El exfuncionario del Departamento de Estado, David Goldwyn, sostuvo que esta clase de operaciones podría multiplicarse: “Esta es una poderosa táctica de intimidación. Sin duda, cualquier armador sancionado lo pensará dos veces antes de transportar crudo venezolano por temor a perderlo por completo”.

Fuentes consultadas por Reuters señalaron que Washington prepara nuevas incautaciones, incluso contra buques que hayan transportado crudo procedente de Irán o Rusia. De acuerdo con estas versiones, Estados Unidos ha compilado ya una lista de petroleros potencialmente sujetos a operaciones de decomiso.

La incautación del petrolero Skipper, previamente sancionado por comerciar con Irán, ha provocado un efecto inmediato en el mercado. Armadores y operadores navieros han comenzado a evaluar la suspensión de viajes desde aguas venezolanas, mientras algunos buques permanecen a la espera alejados de la costa para evitar un eventual abordaje. Un ejecutivo del sector lo resumió así: “Ahora los viajes están cancelados y hay buques tanque esperando frente a las costas venezolanas, ya que es más seguro hacerlo”.

La vigilancia estadounidense se ha extendido a puertos venezolanos y zonas marítimas cercanas a Guyana. Según una de las fuentes citadas, distintas operaciones están condicionadas a la disponibilidad de puertos dispuestos a recibir buques incautados, un reto complejo debido a que muchos petroleros de la llamada “flota en la sombra”, a menudo antiguos y con propiedad difícil de rastrear, no cuentan con seguros que cumplan estándares internacionales.

El episodio con el Seahorse, un buque bajo sanciones del Reino Unido y la Unión Europea por sus vínculos con Rusia, evidencia esta política de monitoreo intenso: la embarcación fue brevemente detenida por un buque de guerra estadounidense antes de continuar rumbo a Venezuela. Pese a las quejas venezolanas, especialistas en derecho internacional sostienen que este tipo de incautaciones no constituyen piratería. El académico Laurence Atkin-Teillet lo explicó: “Dado que la captura fue aprobada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería”.

RÉGIMEN DEBILITADO. Mientras avanzaban las medidas estadounidenses, la líder opositora María Corina Machado reapareció en público por primera vez en 11 meses tras llegar a Oslo, Noruega. Desde allí afirmó que el gobierno de Maduro está “en su punto más débil” gracias a la presión internacional y a las acciones de Donald Trump: “Porque antes, el régimen creía tener impunidad. Ahora empiezan a comprender que esto es serio y que el mundo está observando”.

Maria Croina Machado aseguró que planea volver a Venezuela con Maduro o sin Maduro. La líder opositora pidió a gobiernos democráticos aumentar su respaldo a la oposición venezolana y apoyar acciones que impidan al gobierno de Nicolás Maduro obtener beneficios de actividades ilícitas.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, expresó que Noruega está dispuesta a apoyar la construcción de instituciones democráticas en Venezuela. En ese sentido, Machado insistió en su determinación de continuar la lucha política: “Decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre”.

En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó ayer su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con Nicolás Maduro, de acuerdo con el Kremlin. “Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”, señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

Por su parte, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la postura de México es la de respetar los tratados internacionales y la no intervención, luego de que ayer Estados Unidos incautó un buque petrolero venezolano.

La presidenta hizo hincapié en que los conflictos deben de solucionarse por la vía pacífica, no sólo porque así se suscribió a nivel internacional sino también se estableció en la Constitución.

“Nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de los tratados internacionales, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos y siempre México debe velar por ello. Primero, porque es convicción y segundo, porque además está en la Constitución de la República y todo presidente de México, o presidenta, tiene que guiarse por los principios de política exterior de la Constitución”, dijo.