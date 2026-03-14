Colapsa una sección del Castillo de Escalona en Toledo; no reportan heridos

Una parte del histórico Castillo de Escalona en Toledo se derrumbó la mañana de este sábado 14 de marzo de 2026, luego de que una de las torres de la fortaleza colapsara repentinamente en el municipio de Escalona, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

De acuerdo con reportes de medios locales y autoridades municipales, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando parte de una torre ubicada cerca del acceso principal del recinto se vino abajo. A pesar de la magnitud del derrumbe, no se reportaron personas lesionadas.

‼️ÚLTIMA HORA | Se derrumba parte del castillo de Escalona en Toledo https://t.co/bJrDX8zase pic.twitter.com/JtOtrgO7eQ — elDiario.es (@eldiarioes) March 14, 2026

Derrumbe ocurrió antes de la llegada de visitantes

El colapso se registró minutos antes de que iniciaran las visitas turísticas programadas, lo que evitó que hubiera personas en la zona al momento del incidente.

Tras el derrumbe, elementos de seguridad y personal municipal acudieron al lugar para acordonar el área y evaluar los daños en la estructura del castillo, considerado uno de los monumentos históricos más representativos de la región.

Algunos reportes señalaron que vehículos estacionados en las inmediaciones resultaron dañados por piedras desprendidas durante el colapso de la torre.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente qué provocó el derrumbe; sin embargo, una de las hipótesis preliminares apunta a que las lluvias registradas en días recientes pudieron haber debilitado la estructura, lo que habría contribuido al colapso.

Especialistas en patrimonio histórico y técnicos en estructuras deberán realizar inspecciones detalladas para determinar el estado del resto del edificio y evitar nuevos desprendimientos.

Un monumento con siglos de historia

El Castillo de Escalona es una fortaleza de origen medieval que forma parte del patrimonio histórico de la provincia de Toledo. A lo largo de los siglos ha sido uno de los elementos arquitectónicos más representativos del municipio.

El inmueble fue adquirido por el ayuntamiento local en 2024, con el objetivo de impulsar su conservación y promoverlo como atractivo turístico. Posteriormente, el recinto fue abierto al público en 2025 para visitas culturales y recorridos guiados.

Tras el derrumbe registrado este sábado, las autoridades municipales determinaron suspender temporalmente las visitas mientras se realizan evaluaciones estructurales para garantizar la seguridad del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrado el recinto ni qué trabajos de restauración podrían ser necesarios tras el colapso de la torre.

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MSL