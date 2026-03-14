¿Netanyahu murió? Difunden rumor tras aparición de VIDEO con IA

Captura del supuesto video de Netanyahu con seis dedos, hecho con IA, por el que especularon por la muerte del premier.

Un periodista de Irán afirmó este sábado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, murió tras un ataque directo contra su residencia, rumores que habrían sido confirmados por la aparición de un misterioso video supuestamente editado por la oficina del segundo, editado con inteligencia artificial.

Con este ataque, Irán se habría cobrado la muerte de su ahora exlíder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, tras el ataque que Estados Unidos e Israel ejecutaron en su contra, el pasado 22 de febrero.

Una columna de humo vista desde Teherán, Irán, en medio de los ataques entre este país e Israel, con apoyo de EU. ı Foto: Reuters

Pero, ¿qué hay detrás de los rumores? ¿Es verdad que Benjamin Netanyahu murió y fue suplantado por un modelo hecho con IA? Esta es la verdad tras la noticia viral.

Netanyahu con seis dedos: el VIDEO que provocó dudas en redes sociales

El sábado 14 de marzo, se difundió en redes sociales un video supuestamente compartido desde la oficina del primer ministro de Israel, en donde éste da uno de sus habituales mensajes a la nación.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en imagen de archivo. ı Foto: X @IsraeliPM

Sin embargo, llamó la atención de los internautas que, en la grabación, Netanyahu aparecía con seis dedos, lo que rápidamente provocó todo tipo de rumores.

Principalmente, se especuló que, en medio de los ataques entre Israel y aliados de EU con Irán, Benjamin Netanyahu había muerto, y ahora la oficina del Primer Ministro se había visto obligada a esconder la noticia mediante un video generado con inteligencia artificial.

El video no habría salido bien y habría delatado que la oficina del premier israelí está escondiendo algo, según esta versión.

BREAKING🚨:



People are speculating that Benjamin Netanyahu is dead, as recent videos appear to be AI-generated.



Missing teeth and six fingers? pic.twitter.com/3V0GZrHPtB — Lily Farrow (@reallilyfarrow) March 14, 2026

¿Irán mató a Benjamin Netanyahu? Esto sabemos

Al mismo tiempo de la difusión del video, medios nacionales iraníes señalaron que, según un periodista, la residencia de Benjamin Netanyahu había sido fuertemente atacada, lo que había derivado en su muerte.

No obstante, hasta el momento no hay confirmación de que esto sea verdad. Asimismo, no sería la primera vez que portavoces iraníes difunden información que resulta desmentida horas después.

Sin embargo, a lo largo del sábado 14 de marzo, día en que se difundió el rumor, la oficina del Primer Ministro ha confirmado o desmentido la información. De hecho, no ha emitido ningún tipo de comunicación.

Los perfiles de Benjamin Netanyahu y de su hijo Yair tampoco han tenido actividad los últimos días, lo que ha avivado las especulaciones.

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