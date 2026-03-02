Irán anuncia que atacó sede de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel; su oficina lo desmiente

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que lanzó un ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continuando su represalia por la ofensiva que éste y Estados Unidos lanzaron contra el país persa el sábado.

No obstante, la oficina de Netanyahu declaró ante la prensa que esta información es falsa.

A través de un comunicado recuperado por el medio local IRNA, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que la oficina de Netanyahu, así como la sede del comandante de la Fuerza Aérea de Israel “fueron atacados gravemente”.

La oficina del primer ministro del régimen sionista y la sede del comandante de la Fuerza Aérea del régimen fueron atacadas y gravemente impactadas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica en los selectivos y sorpresivos ataques de misiles Khyber de la décima oleada Guardia Revolucionaria iraní, citada por IRNA



Posteriormente, en declaraciones a la agencia EFE, la oficina de Benjamin Netanyahu aseguró que esta información es falsa, y se trata solo de “propaganda iraní”.

No obstante, la información no ha sido confirmada ni desmentida mediante los canales oficiales de la oficina del Primer Ministro, ni de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

El domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que atacó el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, sin embargo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos desmintió la información inmediatamente, y aseguró que los misiles supuestamente enviados por el país persa “no pasaron ni cerca”.

El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera estuvieron cerca. El Lincoln continúa lanzando aeronaves en apoyo a la campaña implacable del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas del régimen iraní Mando Central del Ejército de Estados Unidos



El sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque contra Irán, el cual resultó en la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios altos mandos. El país persa, en represalia, ha enviado varios ataques a Israel y a países de Medio Oriente que albergan bases estadounidenses.

am