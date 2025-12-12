Explosión de gas en California deja 6 lesionados y un impactante VIDEO

Una fuerte explosión de gas en California, cerca de la Bahía de San Francisco, dejó seis personas lesionadas y varias viviendas dañadas, hechos que quedaron registrados en un impactante video, el cual circuló por redes sociales.

De acuerdo con medios estadounidenses, la explosión ocurrió alrededor de las 09:35 horas (local) del jueves, después de que equipos de emergencia habían atendido un reporte por un daño en una tubería de gas, cerca de un domicilio en la comunidad de Ashland, en el condado de Alameda, en California.

Según los reportes, vecinos de Ashland habían informado que un equipo de construcción había dañado una línea subterránea de gas, lo que provocó un flujo constante de gas por al menos una hora, hasta que llegaron los técnicos a repararlo.

Sin embargo, diez minutos después de que se lograra cerrar el flujo de gas, se registró la explosión, cuya devastadora magnitud quedó registrada en un video que fue captado por una cámara de seguridad perteneciente a uno de los vecinos.

🇺🇸 | Una explosión de gas provocó un gran incendio en San Francisco el jueves, tras destruir al menos una vivienda, reventar ventanas y sacudir las casas cercanas. Seis personas fueron trasladadas a hospitales por heridas, informaron los bomberos.

En la grabación, que circuló por redes sociales, se aprecia cómo, súbitamente, la calmada mañana de la comunidad de Ashland se ve interrumpida por la explosión, que manda volando escombros y deja una densa columna de humo.

“Todo tembló. Lo primero que pensamos es que alguien había estrellado su automóvil contra nuestra sala de estar… Era como si alguien hubiera lanzado una bomba”, detalló una testigo, de nombre Brittany Maldonado, según medios internacionales.

Al lugar de los hechos llegaron equipos de emergencia, quienes tomaron nota de los daños provocados por la explosión. Así, detallaron que seis personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales. Asimismo, tres viviendas resultaron severamente dañadas, mientras una más sufrió daños laterales.

Según los equipos de emergencia, el gas fluyó durante dos horas después de la ruptura de la tubería y antes del cierre total, lo que habría provocado la acumulación que, eventualmente, llevó a la explosión.

A propósito, la empresa Pacific Gas and Electric Company aseguró que el daño a la ruptura de la línea subterránea de gas había sido provocado por trabajadores no afiliados a la misma, pero que colaborará en las investigaciones.

“PG&E llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre las posibles causas y colaborará con otras investigaciones que puedan realizarse”, aseguró en un comunicado.

Autoridades locales continúan monitoreando la situación, así como las labores de rescate y el estado de salud de los seis heridos.

