Autobús escolar cae en barranco y deja 17 muertos en Colombia

Un autobús escolar cayó por un barranco en una zona del norte de Colombia y provocó la muerte de 17 personas y al menos 20 heridos, informaron este domingo las autoridades.

El accidente se produjo entre las poblaciones de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, cuando un autobús escolar con jóvenes de un colegio regresaba de una excursión, explicó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia en su cuenta de X (antes Twitter).

“Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes” que regresaban de celebrar su graduación en playas del vecino departamento de Sucre, agregó Rendón. El gobernador no detalló las causas del siniestro vial.

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre.



Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes… pic.twitter.com/wCwNCV4VFV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

De acuerdo con las autoridades, de la veintena de heridos, tres son de gravedad que ya son atendidos en hospitales de Medellín, capital de Antioquia.

En redes sociales circulan lo que serían los últimos videos de la celebración de los jóvenes, en donde se observar lo que sería un recuerdo inolvidable que terminó en tragedia.

El gobernador detalló más tarde que los fallecidos se tratan de 16 alumnos y el conductor del autobús, cuyos cuerpos ya son trasladados a Medicina Legal en Medellín a bordo de un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia.

Por su parte, la alcaldesa de Bello, Lorena González, lamento lo sucedido e informó que su administración se encuentra presente en el acompañamiento de las familias afectadas.

“Expreso mi profunda tristeza por el trágico accidente ocurrido durante una excursión de egresados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, en vías del municipio de Segovia”, dijo a través de su cuenta en la red social X.

𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗼𝗾𝘂𝗲𝗻̃𝗼



Con profundo dolor emitimos el listado de las personas fallecidas en el siniestro vial ocurrido en Segovia, en el que perecieron recién egresados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Paz en sus moradas eternas pic.twitter.com/1YItP76yE0 — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) December 14, 2025

