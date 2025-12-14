Chilenos votan en segunda vuelta presidencial; deciden entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

La ciudadanía chilena salió a las urnas este domingo para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al candidato de extrema derecha José Antonio Kast, del Partido Republicano, y a la abanderada oficialista de centroizquierda, Jeannette Jara, militante del Partido Comunista.

A la jornada electoral están convocados más de 15 millones de ciudadanos bajo el esquema de voto obligatorio.

Chilenos votan en segunda vuelta presidencial. ı Foto: Reuters

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 18:00 horas (local) y las autoridades prevén que los primeros resultados se conozcan poco después del cierre.

TE RECOMENDAMOS: Siguen 7 hospitalizados Detienen a persona de interés por tiroteo en la Universidad de Brown que dejó al menos 2 muertos

En paralelo, se han registrado alrededor de 132 mil solicitudes de excusa para no votar a través de la Comisaría Virtual, mecanismo que permite justificar la inasistencia y evitar sanciones, según informaron autoridades electorales.

Boletas electorales en una urna en Santiago, este 14 de diciembre, cuando se celebra segunda vuelta presidencial. ı Foto: Reuters

Jeannette Jara, de 51 años, fue una de las primeras figuras en emitir declaraciones durante la jornada. La candidata afirmó sentirse tranquila frente al proceso y señaló que esperará los resultados “con optimismo”, además de anticipar que su equipo se encuentra preparado para actuar con rapidez en caso de obtener la victoria.

Jara encabezó la primera vuelta del pasado 16 de noviembre con cerca del 27 por ciento de los votos.

Jeannette Jara, candidata presidencial chilena que contiende en la segunda vuelta presidencial. ı Foto: Reuters

Por otro lado, José Antonio Kast, abogado de 59 años, quedó en segundo lugar en esa primera ronda con casi 24 por ciento de las preferencias y llega al balotaje con el respaldo explícito de otros sectores de derecha.

De acuerdo con Reuters, distintos análisis proyectan que esos apoyos podrían inclinar la balanza a su favor, en una elección observada de cerca por inversionistas que anticipan un giro hacia políticas económicas más favorables al mercado.

Jose Antonio Kast, candidato presidencial chileno que contiende en la segunda vuelta. ı Foto: Reuters

La campaña estuvo dominada por el tema de la seguridad pública. Kast centró su discurso en promesas de orden y combate frontal a la delincuencia y a la migración irregular, mientras que Jara defendió la necesidad de reforzar la seguridad sin abandonar programas sociales, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Al respecto, el presidente saliente Gabriel Boric acudió a votar en Punta Arenas y llamó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada. El mandatario subrayó la importancia del derecho al voto y descartó que la elección deba interpretarse como un plebiscito sobre su gestión.

Chilenos votan en segunda vuelta presidencial. ı Foto: Reuters

De eso se trata este día, de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan, Chile es uno solo, la bandera nos arropa a todos y todas Gabriel Boric, presidente de Chile, según Reuters



Estas elecciones son las primeras presidenciales en Chile con voto obligatorio desde el restablecimiento de este mecanismo, un factor que añade incertidumbre al resultado final, en un contexto donde una parte del electorado se declara indecisa o contempla votar en blanco, según analistas citados por agencias internacionales.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am