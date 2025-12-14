EU y líderes europeos condenan ataque contra comunidad judía en Sídney, Australia

Líderes del mundo condenaron y expresaron sus condolencias por el ataque que dos tiradores perpetraron contra integrantes de la comunidad judía durante una celebración de Janucá en la playa Bondi, en Sídney, Australia, que dejó al menos 12 personas muertas.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, expresó su solidaridad con las personas afectadas por el ataque, y aseguró que los equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para “salvar vidas”.

“Los hechos de Bondi fueron impactantes y perturbadores. La policía y equipos de emergencia están trabajando en territorio para salvar vidas. Mis oraciones están con todas las personas afectadas”, escribió Albanese, en su declaración oficial.

A las condolencias se sumó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von Der Leyen, quien se dijo “impactada” por el “trágico ataque” en Bondi.

“Envío mis más sinceras condolencias a los familiares y personas queridas de las víctimas. Europa está con Australia y con las comunidades judías de cualquier lugar. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio”, escribió.

En el mismo sentido se expresó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró que su país se posiciona en solidaridad con Australia.

“Expresamos nuestras condolencias para los familiares y seres queridos de aquellos que perdieron la vida, y deseamos una pronta recuperación a los heridos. El terror y el odio nunca deben prevalecer, deben ser derrotados en cualquier lugar y en cualquier momento”, escribió Zelenski en X.

También en Europa, el presidente de España, Pedro Sánchez, condenó el “ataque antisemita” en Australia, y expresó sus condolencias a los familiares de los afectados.

“Debemos trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y terrorismo. Estos no tienen lugar en nuestra sociedad. Envío mis más profundas condolencias y apoyo a las familias de las víctimas”, escribió Sánchez Pérez-Castejón en un mensaje en inglés en X.

Mientras que, por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que su país “condena enérgicamente los ataques terroristas” de Australia.

“El antisemitismo no debe tener lugar en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horroroso ataque, así como con la comunidad judía y la gente de Australia”, escribió Rubio.

Mientras que la reacción más enérgica vino de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien señaló directamente a Albanese por estos ataques, pues lo acusó de fomentar el antisemitismo con su apoyo a un estado palestino.

“Tu apoyo a un estado palestino aviva el fuego antisemita y recompensa a los terroristas de Hamas. Inspira a quienes amenazan a los judíos de Australia y promueve el odio judío que acecha en las calles de tu país”, acusó el líder israelí, según declaraciones recogidas por Reuters.

