VIDEO del momento en que civil desarma a atacante de tiroteo en Sídney

Este domingo ocurrió un ataque en contra de la comunidad judía de Sídney está provocando conmoción en redes sociales, no solo por la gravedad de este, sino porque unas personas lograron captar en video el momento exacto en el que un civil interviene en el ataque armado.

Durante este domingo se registró un ataque armado en la playa de Bondi, en Sídney, y como resultado al menos 12 personas murieron y otras 29 resultaron heridas; autoridades señalan el ataque como un atentado terrorista.

La policía de Nueva Gales del Sur señaló que el tiroteo propiciado por dos hombres armados, ocurrido alrededos de las 18:45 horas, fue un atentado terrorista contra la comunidad judía durante la celebración de Hanukkah en la playa de Bondi.

Se estima que entre mil y dos mil personas se encontraban en el acto comunitario que se estaba llevando a cabo en la playa por la celebración del primer día de Hanukkah.

El primer ministro de Australia, Anthony Albase clasificó el ataque contra la comunidad judía como un momento oscuro para la nación, asimismo, condenó el ataque y convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

Equipos de seguridad australianos tras el incidente en Bondi Beach. ı Foto: Reuters

VIDEO del civil que interviene durante tiroteo en Sídney

Un video tomado desde una ventana durante el ataque armado en contra de la comunidad judía en Sídney logró captar el momento exacto en el que un civil interviene durante el tiroteo.

En éste se aprecia a un sujeto de camisa negra con un arma de fuego larga disparando en repetidas ocasiones y a un civil resguardándose detrás de un auto. El hombre de camisa negra se encuentra de espaldas, por lo que el civil avanzó cautelosamente hacia él.

VIDEO del ataque armado en Sídney ı Foto: Captura de pantalla

Rápidamente el civil se acerca al hombre que está disparando y lo toma por la espalda con fuerza, y durante un forcejeo de tan sólo cinco segundos logró quitarle el arma y apuntarle.

El hombre de camisa negra y pantalón beige cae al suelo, y posteriormente se pone de pie y retrocede del lugar sin dejar de ver al civil que logró quitarle el arma. Posteriormente se puede observar cómo otro sujeto se acerca al tirador y le lanza un objeto para que se aleje del lugar.

VIDEO del ataque armado en Sídney ı Foto: Captura de pantalla

Este atacante se aleja del lugar lentamente, sin embargo se escucha cómo el tiroteo continúa, pues otro sujeto continúa disparando desde un puente que se encuentra en este lugar, por lo que ambos civiles se resguardan detrás de un árbol.

Posteriormente se observa que el sujeto que fue desarmado por un civil sube al puente, por lo que ambos atacantes continúan disparando desde el puente con dirección a los dos civiles.

BREAKING: Watch as bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney, Australia.https://t.co/ko1DIo7tMY — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025

En algunas versiones se señala que este civil es Ahmed al Ahmed, quien es propietario de un negocio de frutas, y de acuerdo con una entrevista realizada por medios locales a un familiar, ese hombre estaba visitando la playa cuando el ataque ocurrió.

Asimismo, señalan que Ahmed recibió dos disparos que fueron propiciados por el tirador que se encontraba en el puente, y estos le provocaron heridas en el brazo y la mano, por lo que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente.