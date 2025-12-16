Trump tiene ‘la personalidad de un alcohólico’, dice la jefa de gabinete de la Casa Blanca a Vanity Fair

Al fondo, la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Tiene “la personalidad de un alcohólico”, declaró sobre Donald Trump la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en un artículo publicado este martes en la revista Vanity Fair que la propia funcionaria estadounidense ha calificado como “engañosamente elaborado”.

Las declaraciones forman parte un perfil de Wiles, dividido en dos partes, en el que se ofrece una radiografía de la segunda administración de Trump y de altos funcionarios tanto del gabinete como de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance, el jefe de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, y la fiscal general, Pam Bondi.

En el texto, Wiles describe la personalidad del presidente republicano como la de un “alcohólico”, al señalar que es un hombre que “opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer” .

Segú ella, reconoce esa actitud por el alcoholismo de su padre, el locutor deportivo Pat Summerall, por quien dijo ser “un poco experta en personalidades fuertes”.

“Algún psicólogo clínico que sepa un millón de veces más que yo cuestionará lo que voy a decir. Pero los alcohólicos de alto rendimiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben” , añadió.

Tras la publicación del artículo, Wiles, de 68 años, afirmó que el autor Chris Whipple omitió contexto crucial, y a través de la red social X acusó a Vanity Fair de atacarla a ella, “al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia”.

“Se ignoró un contexto significativo y se omitió mucho de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para pintar una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”, añadió.

Wiles también defendió la segunda administración de Trump, al asegurar que “ya ha logrado más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años”.

“Es fantástica”, dice Trump sobre Wiles

En una entrevista con el New York Post, Trump defendió a Susie Wiles, y aunque reconoció que no lee la revista y que tampoco ha revisado el texto, señaló que, “por lo que he oído, los hechos eran erróneos y que fue un entrevistador muy desacertado, deliberadamente desacertado” .

Luego, al ser cuestionado sobre si seguía teniendo confianza en su colaboradora, se limitó a responder: “Oh, es fantástica”.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió a la jefa de Gabinete al reiterar que ha ayudado a Trump ”a lograr los primeros 11 meses de mandato más exitosos de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos”.

“El presidente Trump no tiene una asesora más grande y leal que Susie. Toda la administración agradece su firme liderazgo y la respalda plenamente“. añadió en su cuenta de X.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, Leavitt acusó a Vanity Fair de “sesgo de omisión” por excluir otras entrevistas a personal de la Casa Blanca y tomar las palabras de Wiles “fuera de contexto”.

