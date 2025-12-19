UE otorga un préstamo a Ucrania, no usan activos

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea prolongaron hasta la noche de ayer una cumbre en Bruselas, marcada por la presión para sostener económicamente a Ucrania y por los temores de Bélgica ante eventuales represalias de Rusia. El encuentro se convirtió en una prueba de cohesión para el bloque, obligado a decidir si utiliza activos rusos inmovilizados como respaldo de un préstamo masivo para Kiev.

Finalmenbte los líderes de la Unión Europea decidieron este viernes pedir prestado dinero para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia en lugar de utilizar activos rusos congelados, dijeron diplomáticos. “Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90 mil millones de euros de apoyo a Ucrania para 2026-27”, publicó el presidente de la cumbre de la UE, Antonio Costa, en redes sociales en la madrugada, tras horas de largas conversaciones.

El Dato: El presidente ruso, Vladimir Putin, sostendrá una conferencia de prensa de fin de año este viernes y probablemente hablará de la paz o la guerra en Ucrania.

Previamente los recursos saldrían de los intereses y garantías asociadas a fondos del Banco Central ruso congelados en Europa. La mayor parte de esos recursos, unos 193 mil millones de euros, se encuentra bajo custodia de Euroclear, la Cámara de Compensación con sede en Bélgica, país que teme quedar expuesto a litigios y presiones financieras de Moscú.

La inquietud belga se intensificó tras la demanda presentada por el Banco Central de Rusia contra Euroclear, en la que reclama compensaciones millonarias y declara ilegales los planes europeos. Ante este escenario, Bruselas pidió a sus socios garantías explícitas de respaldo legal y de liquidez, así como un reparto del riesgo entre todos los Estados miembros que también mantienen activos rusos inmovilizados, incluidos Francia, Alemania y Luxemburgo.

Un borrador de acuerdo preparado para la Cumbre proponía garantías ilimitadas para los países que enfrenten acciones legales rusas, además de mecanismos de compensación con otros fondos congelados. Sin embargo, diplomáticos advirtieron que compromisos de ese calibre podrían requerir aval parlamentario.

193 mmde rusos se encuentran bajo custodia de Euroclear

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegó a Bruselas para presionar por una resolución inmediata. Alertó que su país, devastado por casi cuatro años de guerra, corre el riesgo de quedarse sin recursos a partir del próximo año si no se desbloquea nueva ayuda. Para Kiev, el uso de los fondos rusos no sólo es una necesidad financiera, sino una cuestión de justicia, al considerar que provienen del agresor responsable de la destrucción.

Zelenski también apeló a la opinión pública belga, al señalar que los riesgos legales no son comparables con la amenaza militar que enfrenta Ucrania. Insistió en que, mientras su país defiende el flanco oriental de Europa, el bloque tiene la responsabilidad de garantizarle respaldo sostenido. Mientras tanto, Hungría y Eslovaquia se opusieron al esquema de préstamos, mientras que Bulgaria, Italia y Malta mantuvieron sus reservas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, calificó el plan como un “callejón sin salida” y advirtió que inyectar recursos prolonga la guerra. En contraste, líderes como el polaco Donald Tusk defendieron la urgencia de actuar.

La Comisión Europea y el Consejo Europeo subrayaron que el bloque se comprometió a cubrir mayor parte de las necesidades financieras.