Trump amenaza a Maduro con poderío militar; ‘será la última vez que pueda hacerse el fuerte’, señala

El Presidente estadounidense Donald Trump lanzó este viernes una advertencia sin precedentes contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, invocando la superioridad militar de Estados Unidos y anticipando “consecuencias” si el líder sudamericano intenta desafiarlo.

A través de un mensaje difundido por el Departamento de Estado, Trump dejó claro que su país posee los recursos bélicos para actuar a voluntad en la región.

“Tenemos una armada enorme, la más grande que hemos tenido jamás… Puede hacer lo que quiera… Si se hace el fuerte, será la última vez que pueda hacerse el fuerte”, declaró Trump en el video que circula en redes sociales.

Las palabras del mandatario estadounidense se producen en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas que incluye un embargo naval, sanciones económicas progresivas y la presencia reforzada de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

Trump ha insistido reiteradamente, sin aportar evidencia verificable, en que el gobierno venezolano mantiene vínculos con el narcotráfico internacional, argumento que ha utilizado para justificar el endurecimiento de su política contra Venezuela.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR