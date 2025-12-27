Putin se dirige a las Fuerzas Armadas de Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó que su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, “no tiene prisa alguna” para llegar a una paz en el conflicto en el que ambas naciones están involucradas desde 2022, y aseguró que, si continúa su negativa a llegar a algún acuerdo, lanzará una “operación militar especial” .

Vestido en un traje militar, y horas después de haber lanzado un ataque masivo a Ucrania que afectó viviendas y dejó decenas de heridos, Putin aseguró que es Zelenski quien no se está esforzando por alcanzar una paz en el conflicto que cumplirá cuatro años.

Putin se dirige a las Fuerzas Armadas de Rusia. ı Foto: Reuters

Así lo reportó la agencia oficial TASS, citando declaraciones públicas de Putin, quien aseguró que Zelenski “no quiere una resolución pacífica” del conflicto.

“Occidente ofrece a Ucrania condiciones favorables en materia de seguridad, reconstrucción del país y relaciones con Rusia, pero Kiev no quiere una solución pacífica ”, dijo Putin, según el citado medio, recuperado por agencias internacionales.

Zelenski se reunirá con Trump el domingo. ı Foto: AP

En Occidente también han surgido personas inteligentes que recomiendan a las autoridades de Kiev que acepten condiciones dignas para poner fin al conflicto y que ofrecen buenas condiciones fundamentales para garantizar la seguridad a largo plazo de Ucrania Vladimir Putin, presidente de Rusia



Las declaraciones de Putin ocurren el mismo día en que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, informó que sus tropas “liberaron” la localidad de Dimitrov, en Donetsk, y de Huliaipole, en Zaporiyia.

La autoridad rusa aseguró que el ejército de Moscú “avanza en todas direcciones”.

Un drone impacta contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania. ı Foto: Reuters

Mientras que Ucrania asegura que logró detener el avance de Rusia sobre Mirnogrado y Juliaipole, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Estas declaraciones ocurren un día antes del viaje que Volodímir Zelenski realizará a Florida, en Estados Unidos, para reunirse con el presidente de este país, Donald Trump, con el objetivo de seguir delineando los temas pendientes en el plan de paz de Washington para el conflicto ruso - ucraniano.

We must work toward having a minimum of unresolved issues. Of course, today there are red lines for Ukraine and Ukrainian people. There are compromise proposals. All of these issues are very sensitive. This includes territories and the Zaporizhzhia NPP. If there is an update of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Zelenski reiteró que su petición más importante será que “las garantías de seguridad [de EU y aliados] sean sólidas. Enfatizó que llega a la mesa de diálogo con claras “líneas rojas”, es decir, límites no negociables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am