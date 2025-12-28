Rusia y Ucrania intercambian ataques previo a reunión Zelenski - Trump

Aspecto del ataque masivo de Rusia a Ucrania, del 27 de diciembre.

Horas antes del inicio de la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, el primero lanzó una serie de ataques a Rusia, mientras que éste informó que capturó nuevas regiones de su país rival.

En declaraciones recogidas por agencias internacionales, el Ejército ucraniano informó este domingo que ejecutó un ataque contra la refinería de petróleo Syzran, en la región rusa de Samara, mediante un bombardeo nocturno con drones.

Imagen de archivo de una reunión entre Zelenski y Trump ı Foto: Reuters

Este ataque provocó un incendio y aún se están evaluando los daños, según informó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado recuperado por la agencia Reuters.

Mientras tanto, Rusia informó que este fin de semana se concretó la toma de seis localidades en Zaporiyia y Donetsk, en Ucrania, lo que representa un avance territorial significativo en medio del conflicto que en 2026 cumplirá cuatro años.

Apagones en Ucrania tras ataque masivo ruso del 27 de diciembre. ı Foto: Reuters

Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso a través de su canal de Telegram, en donde destacó que las tropas rusas concretaron la toma de las localidades de Stepnohirsk y Huliaipole, en Zaporiyia, así como Artemivka, Myrnohrad, Rodynske y Vilne, en Donetsk.

Sin embargo, ninguna fuente más allá de la comunicación oficial rusa ha confirmado en territorio las declaraciones de Rusia.

Soldados rusos ondean banderas en Huliaipole, en Zaporiyia, Ucrania. ı Foto: Reuters

Los ataques ocurren en medio de un diálogo que sostendrán este domingo los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida.

En esta reunión, los mandatarios buscan afinar los puntos pendientes en el plan de paz que ha propuesto la Casa Blanca y que se encuentra en discusión entre los beligerantes y aliados.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. ı Foto: Reuters

De acuerdo con Zelenski, en esta reunión se abordarán “cuestiones territoriales”, así como un posible “acuerdo económico”. El presidente ucraniano también aseguró que “le gustaría que los europeos estuvieran involucrados”, pero reconoció que no será posible en tan poco tiempo.

“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, manifestó.

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Zelenski aseguró que llega a la reunión con marcadas “líneas rojas”, es decir, límites que no son negociables, la mayoría territoriales, pero que está abierto a negociar con Estados Unidos, uno de los principales mediadores en el conflicto.

En contraste, Vladimir Putin, presidente de Rusia, acusó que su rival, Ucrania, en realidad no quiere la paz, y advirtió con intensificar el uso de la fuerza para conseguir sus objetivos territoriales.

