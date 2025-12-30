Fallece Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, tras revelar cáncer terminal

Tatiana Schlossberg, periodista, escritora y nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, falleció a los 35 años de edad, apenas un mes después de haber hecho público que padecía cáncer terminal.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la Fundación de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, lo que generó conmoción tanto en el ámbito político como en el periodístico y cultural.

Schlossberg era hija de Caroline Kennedy, exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, y del diseñador Edwin Schlossberg, además de nieta de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis.

A pesar de pertenecer a una de las familias más influyentes de la historia política estadounidense, Tatiana construyó una trayectoria propia, enfocada principalmente en el periodismo ambiental y científico.

En noviembre pasado, Tatiana Schlossberg reveló públicamente que había sido diagnosticada con una forma de leucemia mieloide aguda, un tipo poco común de cáncer en personas jóvenes.

El diagnóstico ocurrió en mayo de 2024, poco después de que diera a luz a su segunda hija. Desde entonces, se sometió a tratamientos intensivos, incluyendo quimioterapia y trasplantes de médula ósea, aunque la enfermedad continuó avanzando.

La periodista compartió su experiencia en un ensayo personal publicado en la revista The New Yorker, donde relató el impacto físico y emocional del diagnóstico, así como el temor de no poder ver crecer a sus hijos. En el texto, reflexionó sobre la fragilidad de la vida, el sistema de salud y la maternidad en medio de una enfermedad terminal, lo que generó una amplia respuesta entre lectores y colegas.

Tatiana Schlossberg fue reconocida por su trabajo en temas relacionados con el cambio climático, el consumo responsable y la ciencia, colaborando con medios de prestigio como The New York Times.

Además, fue autora del libro Inconspicuous Consumption, en el que analizó cómo las decisiones cotidianas influyen en el medio ambiente, consolidándose como una voz influyente en la divulgación ambiental.

