Estos son los países que ya recibieron el Año Nuevo 2026

El comienzo del Año Nuevo 2026 ocurre en distintos momentos en cada uno de los países del mundo, y debido a que en cada uno existe un horario distinto, en algunos países el nuevo año ya comenzó.

En México las personas continúan con todas las preparaciones para recibir el Año Nuevo 2026, como la cena, las bebidas, sus atuendos, e inclusos algunas están haciéndose cambios de imagen para comenzar este nuevo ciclo.

Si embargo, las celebraciones de Año Nuevo en algunos otros países ya concluyeron, por lo que el 2026 ya comenzó en algunas regiones del planeta debido a los distintos husos horarios que existen.

Año Nuevo ı Foto: Especial

¿Cuál fue el primer país que recibió el Año Nuevo 2026?

El primer país en el que llegó este 2026 fue Kiribati, que es una isla ubicada en el Océano Pacífico, que decidió cambiar sus husos horarios, por lo que este tienen casi un día antes que el resto del mundo.

Esta Isla que está compuesta por 33 atolones bajos también es conocida como la Isla de la Navidad, y las personas que residen en esta isla acostumbran a realizar celebraciones más sencillas en compañía de sus familiares.

Mapa y bandera de Kiribati ı Foto: Especial

Algunos de los países en los que ya inició el Año Nuevo son Samoa, Nueva Zelanza, Australia, Fiyi, Japón, Filipinas, la India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Indonesia, y Singapur.

En todos los países las celebraciones de Año Nuevo son distintas, en muchos se celebra con espectáculos, fuegos artificiales, fiestas y rituales correspondientes a cada cultura.

Mientras que en otros países la celebración de Año Nuevo corresponde a una tradición más sencilla en compañía de las personas cercanas, con las que se intercambian buenos deseos y abrazos.

Sin duda alguna la celebración de Año Nuevo es una de las más esperadas en distintos países, por lo que muchas personas comienzan a prepararse incluso con mucho tiempo de anticipación.

Año Nuevo 2026 en otros países ı Foto: Redes Sociales

Muchas otras personas deciden hacer algo distinto durante las festividades decembrinas, por lo que viajan para disfrutar de otros países y conocer las costumbres que se tienen en otras regiones para celebrar el Año Nuevo.

Pese a que las celebraciones correspondientes al Año Nuevo pueden ser distintas para cada región, el sentimiento de renovación, agradecimiento, buenos deseos y nuevos comienzos se comparte alrededor del mundo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp.En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón