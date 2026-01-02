Bengalas en botellas de champán, principal hipótesis del incendio en bar en Suiza

Velas y flores fueron colocadas por residentes y visitantes cerca del lugar del incendio, en homenaje a las víctimas del siniestro ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en Suiza.

El incendio que devastó el bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, y que dejó al menos 40 personas muertas y 119 heridas, habría sido provocado por bengalas adheridas a botellas de champán que se encontraban demasiado cerca del techo del local, informaron autoridades regionales este viernes.

De acuerdo con la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, esta línea de investigación es actualmente la más sólida, aunque no se descartan otros escenarios.

Autoridades del cantón de Valais ofrecen una conferencia de prensa en Sion, donde informaron sobre las investigaciones y el balance preliminar tras el incendio en el bar Le Constellation, ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en Crans-Montana. ı Foto: Reuters

Según explicó en rueda de prensa, las bengalas, que emiten chispas hacia arriba, habrían entrado en contacto con materiales del techo, lo que derivó en un incendio de rápida propagación en el sótano del establecimiento, donde se concentraba un gran número de personas que celebraban la Nochevieja.

Al respecto, las autoridades revisan las condiciones estructurales del bar, incluidas las remodelaciones previas, los materiales utilizados para el aislamiento acústico del techo, la existencia de sistemas de extinción de incendios y la disponibilidad de rutas de evacuación adecuadas.

Investigadores y peritos forenses inspeccionan las ruinas del bar Le Constellation, donde un incendio durante la Nochevieja causó la muerte de al menos 40 personas en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza. ı Foto: Reuters

Asimismo, se analiza si las inspecciones obligatorias del inmueble se realizaron conforme a la normativa vigente.

Abrirían proceso penal contra dueños del bar por negligencia

Por otro lado, la fiscal confirmó que varias personas han sido interrogadas, entre ellas los dos propietarios del bar, una pareja de origen francés que adquirió el negocio en 2015.

Pilloud precisó que, por el momento, no enfrentan restricciones de movilidad, aunque advirtió que podrían adoptarse medidas si se detecta riesgo de fuga.

En caso de que se acrediten responsabilidades, no se descarta la apertura de procesos penales por incendio y homicidio por negligencia .

Aumenta a 119 el número de heridos

En cuanto al balance humano, las autoridades mantienen la cifra provisional de 40 fallecidos, mientras que los heridos ascienden a 119. De ellos, 55 fueron hospitalizados y al menos cuatro permanecen en estado crítico en el hospital de Sion, según informaron responsables sanitarios del cantón.

Servicios de emergencia y equipos de rescate trabajan en el exterior del bar siniestrado en Crans-Montana, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio. ı Foto: Reuters

Además, 24 pacientes con quemaduras graves están siendo trasladados a centros médicos de Bélgica, Francia, Alemania e Italia, con apoyo logístico de varios países de la Unión Europea.

A propósito de la identificación de las víctimas, las autoridades reconocieron que la gravedad de las quemaduras ha dificultado este proceso, por lo que se han solicitado pruebas de ADN a familiares.

Hasta el momento, se ha confirmado que entre los afectados hay ciudadanos suizos, franceses, italianos y de otras nacionalidades europeas.

