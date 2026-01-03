Avance de Rusia obliga a evacuar a 3 mil niños

Un recluta ucraniano participa en un entrenamiento en Zaporiyia, el pasado 1 de enero

Ucrania ordenó la evacuación de al menos tres mil niños y de sus padres de las localidades situadas en la línea del frente en las regiones de Zaporiyia y Dnipró, donde las tropas rusas han registrado avances, informó el viernes el ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba.

“Debido a la difícil situación de seguridad, se tomó la decisión de evacuar por la fuerza a más de tres mil niños y a sus padres de 44 localidades en primera línea en las regiones de Zaporiyia y Dnipró”, declaró el funcionario en Telegram.

150 mil civiles han sido evacuados desde junio en la región

Asimismo, las evacuaciones también se están llevando a cabo en la región norte de Chernígov, que limita con Bielorrusia, aliada de Moscú y objetivo de bombardeos rusos, añadió Kuleba.

TE RECOMENDAMOS: Advertencias de intervención y represalias Trump cruza amenazas con líderes iraníes

“En total 150 mil personas fueron evacuadas de las zonas de primera línea hacia regiones más seguras desde el 1 de junio. Entre ellas, casi 18 mil niños y más de cinco mil personas con movilidad reducida”, añadió el funcionario.

Según un análisis de la agencia de noticias AFP basado en datos del Institute for the Study of War (ISW), las fuerzas rusas, que invadieron Ucrania en febrero de 2022, han consolidado avances en las regiones de Dnipró, en el sur, y Zaporizhzhia, en el este del país, donde sus tropas han intensificado las operaciones militares en los últimos meses.

En la región industrial de Dnipró, las fuerzas de Moscú han ido avanzando lentamente, mientras que en el sur, en Zaporiyia, los avances fueron menos frecuentes que en el este en conflicto, pero se aceleraron en los últimos meses. Rusia afirma haber capturado nuevos asentamientos en ambas regiones.

Según AFP, el ejército ruso capturó más de cinco mil 600 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano durante 2025, lo que representa el incremento anual más significativo desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, aunque todavía lejos de los más de 60 mil kilómetros cuadrados ocupados durante el primer año del conflicto.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó ayer que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov ha causado trece heridos y criticó a Rusia por atacar a civiles en su país.

“Desafortunadamente, este es exactamente el modo en que Rusia trata la vida y la gente, sigue matando, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático”, comentó Zelenski en su cuenta de Telegram.

A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron la madrugada 66 drones ucranianos, de los cuales, siete se dirigían a Moscú, informó el Ministerio de Defensa en Telegram.

La intensificación de los ataques y la situación en el frente han coincidido con nuevos esfuerzos diplomáticos para buscar una salida negociada al conflicto.

El presidente Volodimir Zelenski anunció la celebración de una reunión de asesores de seguridad de países aliados en Kiev, a la que asistirán representantes de alrededor de 15 Estados, la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y una delegación estadounidense que participará de manera virtual.

Este encuentro forma parte de una serie de iniciativas orientadas a impulsar un posible acuerdo de paz tras casi cuatro años de guerra.