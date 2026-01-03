¿Qué cargo tiene Diosdado Cabello y por qué es clave tras la captura de Maduro?

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha desencadenado una reconfiguración de la estructura de poder en Venezuela, con el nombre de Diosdado Cabello Rondón emergiendo como una de las figuras políticas y militares más relevantes en el país.

Diosdado Cabello, conocido históricamente como uno de los líderes más influyentes del chavismo, ocupa el cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, una cartera clave que le confiere autoridad sobre los organismos de seguridad, inteligencia y fuerzas policiales del Estado.

Aunque la Constitución venezolana establece que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría formalmente la presidencia tras la ausencia o detención de Maduro, analistas y medios internacionales señalan que el “poder real” dentro del régimen —incluido el control de la seguridad interna y el aparato castrense— está actualmente en manos de Cabello y del ministro de Defensa.

En el contexto de la operación que culminó con la captura de Maduro, Cabello reapareció en la televisión estatal venezolano con chaleco antibalas, acompañado de fuerzas policiales y militares, llamando a la población a mantener la calma y denunciando lo que describió como un “ataque terrorista” contra el país.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Diosdado Cabello pide calma en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro en operativo de Estados Unidos.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/3GuQZmuY1s — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2026

Diosdado Cabello es una figura consolidada dentro del oficialismo venezolano, con una trayectoria de décadas dentro del chavismo y reputado como el “número dos” detrás de Maduro. Además de su cargo ministerial, también ha sido primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha tenido roles de liderazgo político que le han permitido estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas venezolanas.

Tras los acontecimientos recientes, Cabello ha funcionado como vocero principal del régimen en el país, liderando respuestas públicas y coordinando con los cuerpos de seguridad para enfrentar el vacío de poder que ha dejado la ausencia de Maduro.

Su papel combina autoridad formal como ministro clave y liderazgo de facto en la defensa del régimen chavista en medio de un escenario de alta tensión interna e internacional.

