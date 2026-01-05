Jorge Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, fue reelegido como presidente de la misma para un nuevo periodo, en el que se comprometió a buscar la unidad en su país frente a “este momento difícil de la patria”.

El presidente reelecto de la Asamblea Nacional es hermano de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que lo acusa de varios delitos relacionados con narcotráfico.

🇻🇪 | AHORA: Jorge Rodríguez es reelegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. pic.twitter.com/Rycxz4i8zj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 5, 2026

Al asumir nuevamente el cargo, Jorge Rodríguez prometió conducir el organismo en favor de la paz para las y los venezolanos, en lo que llamó “un momento difícil”, en el contexto de las presiones que enfrenta por parte de Estados Unidos.

Juro que en ese momento difícil de la patria, que en este momento donde la población se pregunta cuál va a ser nuestro destino y qué va a ser de nuestros líderes, podamos decir: tengamos confianza, que juntas y juntos siempre venceremos Jorge Rodríguez, presidente reelecto de la Asamblea Nacional de Venezuela



Asimismo, Jorge Rodríguez se comprometió a hacer de la Asamblea Nacional “un espacio para la confrontación de ideas y, principalmente, un espacio para la unidad nacional que nos permita enfrentar las vicisitudes, los obstáculos, los enemigos y las agresiones”.

Tendrán en mí a un presidente de la Asamblea Nacional que no le temerá al diálogo, pero que también exigirá disciplina y respeto por las opiniones de los otros Jorge Rodríguez, presidente reelecto de la Asamblea Nacional de Venezuela



Por otro lado, como primer vicepresidente y segunda vicepresidenta de la Asamblea quedaron a cargo los diputados Pedro Infante y Grecia Colmenares. Mientras que la secretaría y subsecretaría quedaron a cargo de la abogada María Alejandra Hernández y José Omar Molina Palencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am