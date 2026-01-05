Reportan balacera cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela

Palacio de Miraflores en vista de satélite

Se reportan detonaciones y movilización de personal en las cercanías del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

Apenas esta tarde, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada del país, en medio de tensiones tras ataque de Estados Unidos.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT