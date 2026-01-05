En medio de tensiones

Reportan balacera cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela

Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada del país esta tarde; se habría visto movilización de personal de seguridad

Palacio de Miraflores en vista de satélite
Foto: Reuters
Por:
Mariel Caballero

Se reportan detonaciones y movilización de personal en las cercanías del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

Apenas esta tarde, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada del país, en medio de tensiones tras ataque de Estados Unidos.

Información en desarrollo...

