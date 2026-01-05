Reportan balacera cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela

Se reportan detonaciones y movilización de personal en las cercanías del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.
Apenas esta tarde, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada del país, en medio de tensiones tras ataque de Estados Unidos.
Información en desarrollo...
