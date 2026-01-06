Delcy Rodríguez rechaza gobierno de ‘agentes externos’ en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que “no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, en respuesta a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la intervención y el papel de su administración en el futuro político del país sudamericano.

Rodríguez hizo la declaración durante un acto oficial, donde también instaló la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial.

Delcy Rodríguez asume presidencia interina ı Foto: Especial

“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, dijo la funcionaria, subrayando que el Ejecutivo está en manos de los venezolanos.

El pronunciamiento se produce en medio de una escalada de tensiones entre Caracas y Washington, después de que Trump asegurara que parte de su gabinete —incluidos los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, así como el asesor Stephen Miller— estarían a cargo de coordinar una transición en Venezuela.

Luego de que en recientes declaraciones el presidente de estados unidos, dijo que “ellos están a cargo” esto tras la captura del presidente Nicolás Maduro , en una operación militar estadounidense ocurrida en los primeros días de enero, asimismo, destacó que Estados Unidos mantendría la última palabra sobre decisiones clave en Venezuela.

Trump ha señalado que su Gobierno busca organizar una transición segura y ordenada, incluso sugiriendo que el país norteamericano podría tomar un papel directo en la administración venezolana hasta que se llegue a un nuevo orden político.

Donald Trump durante conferencia de prensa ı Foto: Captura de pantalla

La respuesta de Rodríguez fue igualmente dura. Aseguró que el pueblo venezolano está activo en las calles exigiendo la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y señaló que “quienes me amenacen… mi destino no lo decide sino Dios”.

MSL