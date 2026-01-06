Trump convoca a compañías petroleras para discutir reapertura del sector en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó esta semana a ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses en la Casa Blanca para discutir estrategias que permitan reactivar la industria petrolera de Venezuela, tras el reciente cambio de poder en ese país sudamericano.

La administración ha expresado públicamente su interés en que las compañías energéticas de EU participen en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, actualmente deteriorada tras años de falta de inversión, sanciones y mala gestión.

El objetivo declarado por el gobierno de Trump es incrementar la producción de crudo y, con ello, beneficiar la oferta energética estadounidense y reducir los costos de los combustibles.

TE RECOMENDAMOS: Tras incursión en Venezuela Trump anuncia que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Asimismo, se informo que la reunión está programada para esta semana en la Casa Blanca y podría incluir a ejecutivos de empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, aunque no está confirmado quiénes asistirán definitivamente.

El portavoz de la Casa Blanca afirmó que el Gobierno estadounidense cree que la industria petrolera está lista para invertir en Venezuela y reconstruir su infraestructura energética.

Trump ha sugerido que Estados Unidos podría subvencionar o reembolsar a las petroleras estadounidenses que inviertan en la recuperación de los campos petroleros venezolanos, con la idea de que estas inversiones podrían empezar a dar resultados en un plazo de menos de 18 meses.

A pesar de ello, advierten que la recuperación plena de la industria requerirá años de inversión significativa debido al mal estado de la infraestructura y a los altos costos de operación del crudo pesado venezolano.

En paralelo a las reuniones con las petroleras, funcionarios de Venezuela y Estados Unidos están manteniendo conversaciones sobre la posible exportación directa de crudo venezolano a refinerías en Estados Unidos.

Estas negociaciones buscan redirigir petróleo que actualmente está bloqueado debido a sanciones y restricciones de exportación, y que hasta ahora se ha quedado almacenado en tanques y buques, impidiendo su salida al mercado internacional. Parte de este crudo estaba destinado principalmente a China, el mayor comprador tradicional de petróleo venezolano.

El plan implicaría la venta de este crudo a empresas y refinadores estadounidenses, lo que podría aliviar la caída de producción que enfrenta Venezuela y reducir la dependencia de mercados asiáticos, al tiempo que ofrecería crudo adicional para las refinerías del Golfo de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL