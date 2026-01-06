Venezuela y Cuba contabilizan 56 muertos tras ataque de Estados Unidos

Un policía recorre una de las zonas golpeadas por los ataques de Estados Unidos el 3 de enero.

Estados Unidos mató a 56 personas en Venezuela durante su intervención militar del 3 de enero para capturar y deponer al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por presunto narcoterrorismo.

De acuerdo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), durante los bombardeos contra objetivos civiles y militares en la capital Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, murieron 24 efectivos, entre ellos una sargento de 19 años identificada como Crisbely Gómez.

Aunque no se precisaron los rangos ni las identidades del resto de las víctimas, el Ejército venezolano realizó una ceremonia en honor a los uniformados “que realizaron el sacrificio supremo” durante el ataque estadounidense que calificaron como “desproporcionadamente cuántico”.

“Honor a su valentía, porque ante el peligro no dieron un paso atrás. Paz a sus restos, que descansen bajo el suelo que con tanto celo protegieron”, destacó la FANB en una publicación de Instagram.

Durante la operación Absolute Resolve, también murieron 32 cubanos que, según el diario La Patilla, ofrecían servicios de custodia y contrainteligencia a Nicolás Maduro. Según la nación caribeña, “cumplían misiones” en representación de las fuerzas armadas cubanas, a solicitud de autoridades de venezolanas.

Al informar sobre las bajas y condenar “el criminal ataque”, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez decretó dos días de luto en la isla caribeña.

Tras la incursión estadounidense, The New York Times estimó al menos 80 personas muertas, entre civiles y militares, y al citar a un oficial venezolano advirtió que la cifra podría aumentar.

Cuba revela las identidades de los 32 cubanos que murieron en el ataque de EU a Venezuela

Este 6 de enero, el Ministerio del Interior de Cuba publicó los nombres y los rostros de los 32 cubanos “víctimas del terrorismo de Estado” por parte del gobierno de Donald Trump.

Entre ellos, se encuentra el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez , de 67 años, identificado como antiguo comandante de la guarnición de Punto Cero, la residencia personal de Fidel Castro en La Habana.

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela

Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, decretó siete días de luto en memoria a los “jóvenes mártires” que murieron “defendiendo a Venezuela”.

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes mujeres, hombres, que murieron defendiendo a Venezuela, al presidente Nicolás Maduro”, dijo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) durante una visita a la comuna José Félix Ribas.

“Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República”, añadió.

🕊 🇻🇪 DELCY RODRÍGUEZ DECRETA 7 DÍAS DE DUELO POR LOS FALLECIDOS EN EL ATAQUE DE EE.UU.https://t.co/Fv6JUAv6vJ https://t.co/RT1TQxyK43 pic.twitter.com/av7btg4xvr — RT en Español (@ActualidadRT) January 6, 2026

Por separado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que murieron “decenas” de civiles y militares, y anunció que el Ministerio Público designó a tres fiscales para investigar las muertes en lo que describió como un “crimen de guerra”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr